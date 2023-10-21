SpaceX, Starlink Hizmetini Genişletmek İçin 144'te 2024 Roket Fırlatmayı Planlıyor

Elon Musk'un kurduğu havacılık şirketi SpaceX, 2024 için iddialı hedefler belirledi. Bir şirket yetkilisine göre SpaceX, 144'te kendi rekorunu kıran fırlatmalarını geride bırakarak gelecek yıl toplam 2023 roket fırlatmayı planlıyor. Fırlatma sıklığındaki bu artış SpaceX'in Starlink uydu internet hizmetinin genişletilmesiyle yönlendiriliyor.

Starlink büyümeye devam ettikçe SpaceX'in fırlatma sayısı da istikrarlı bir şekilde artıyor. 2021'de yalnızca 31 görev vardı, ancak bu sayı 61'de neredeyse ikiye katlanarak 2022'e çıktı. Starlink'in Direct to Cell hizmetinin T-Mobile ortaklığıyla kullanıma sunulmasıyla birlikte SpaceX, gelecek yıl fırlatma kapasitesini daha da artırmayı hedefliyor.

“Uzaydaki cep telefonu kulesi” olarak da bilinen Direct to Cell, Starlink uyduları aracılığıyla mobil hizmetler sağlayacak. Yazılı mesajlaşma özellikleri 2024'te kullanıma sunulacak, ardından 2025'te aramalar ve web'de gezinme mümkün olacak. Bu hizmet, özellikle acil durumlar sırasında cep telefonu kapsama alanının olmadığı alanlarda özellikle faydalı olacaktır.

SpaceX, 144'te 2024 fırlatma hedefine ulaşmak için tüm sürecine otomasyonu dahil etti. Şirket, arızalardan kaynaklanan gecikmeleri önlemek için güvenilirliğe önem veriyor. Bu yüksek fırlatma sıklığı, mevcut 2.5 günde bir fırlatma oranına kıyasla her 3.5 günde bir fırlatma gerektirecektir.

Mayıs 2019'dan bu yana SpaceX yörüngeye 4,000'den fazla Starlink uydusu yerleştirdi. Geçtiğimiz ay şirket, internet hizmetlerini kullanan müşteri sayısının 2 milyonu aştığını duyurdu. Starlink 60'tan fazla ülkede mevcut ve dünya çapındaki müşterileri yüksek hızlı internetle birbirine bağlıyor.

SpaceX rakiplerinin önünde kalırken, Project Kuiper ile Amazon gibi diğer şirketler de uzay tabanlı internet hizmeti sektörüne giriyor. Jeff Bezos'un Amazon'u yakın zamanda Project Kuiper için ilk iki prototip uyduyu fırlatarak uzak bölgelere Starlink'e benzer şekilde yüksek hızlı internet bağlantısı sağlamayı hedefledi.

kaynaklar:

– Ars Teknik

– İçeriden bilgi