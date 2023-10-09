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Elon Musk Önümüzdeki Birkaç Yıl İçinde Mars'a İnmeyi Planlıyor

ByRobert Andrew

Ekim 9, 2023
Elon Musk Önümüzdeki Birkaç Yıl İçinde Mars'a İnmeyi Planlıyor

Uluslararası Uzay Kongresi'ndeki bir video konferans sırasında Elon Musk, SpaceX'in önümüzdeki üç ila dört yıl içinde Mars'a başarılı bir şekilde iniş yapma becerisine ilişkin iyimserliğini dile getirdi. Önceki test uçuşlarındaki aksaklıklara rağmen Musk, Starship uzay aracının ikinci test uçuşunda yörüngeye ulaşma şansının "makul" olduğuna inanıyor.

SpaceX'in Nisan ayında gerçekleştirilen ilk test uçuşu, fırlatma aracının üst kademesinin ayrılamaması ve bunun sonucunda havada bir patlama yaşanması nedeniyle zorluklarla karşılaştı. Daha sonra FAA, Starship'i yere indirdi ve SpaceX'in gelecekte bu tür olayları önlemek için uygulaması gereken 63 düzeltici eylemin ana hatlarını çizdi.

Elon Musk'un açıklaması, bu on yıl içinde Mars'ta insan varlığına tanık olabileceğimizi öngören SpaceX Başkanı ve COO Gwynne Shotwell'in daha önceki tahminleriyle örtüşüyor. Starship uzay aracı ve Süper Ağır roketten oluşan Starship, mürettebatı ve kargoyu Dünya yörüngesi, Ay ve Mars dahil olmak üzere çeşitli yerlere taşımak için tasarlanmış tamamen yeniden kullanılabilir bir sistemdir.

Nisan ayındaki talihsiz lansmandan önce SpaceX, Mart 2021'de bir uçuş girişiminde bulundu ve bu da ateşli bir patlamayla sonuçlandı. Buna yanıt olarak FAA, SpaceX'e fırlatma lisansı almak için uygulanması gereken 75 önlemden oluşan bir liste sağladı.

İlk fırlatma bir patlamayla sonuçlanmış olsa da Musk, SpaceX'in olaydan ders çıkarması nedeniyle bunun bir başarı olduğunu düşünüyor. Ancak SpaceX'in başka bir fırlatmaya devam edebilmesi için şirketin FAA'dan yetki alması ve ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi'nin çevresel onay gerekliliklerini karşılaması gerekiyor.

Sonuç olarak Elon Musk, Mars'a ulaşma tutkusuyla ilerlemeye kararlı olmaya devam ediyor. Gerilemelere rağmen SpaceX, önümüzdeki birkaç yıl içinde önemli ilerleme kaydetmeyi hedefleyerek Starship uzay aracını geliştirmeye devam ediyor.

kaynaklar:
– Uluslararası Uzay Bilimleri Kongresi
-FAA
– ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi

By Robert Andrew

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