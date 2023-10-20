Şehir hayatı

Yeni Teknolojileri ve Yapay Zekanın Gücünü Ortaya Çıkarıyoruz

Bilim

Erimiş Tuzlardaki Elektronların Yeni Durumları Tuz Yakıtlı Reaktörlerin Performansını Etkileyebilir

ByVicky Stavropoulou

Ekim 20, 2023
Erimiş Tuzlardaki Elektronların Yeni Durumları Tuz Yakıtlı Reaktörlerin Performansını Etkileyebilir

Bilim adamları, elektronların erimiş tuzlarla etkileşime girdiğinde üç farklı durum oluşturabildiğini keşfettiler; bu bulgu, tuzla çalışan reaktörlerin performansı üzerinde etkileri olabilecek bir bulgudur. Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı ve Iowa Üniversitesi'nden araştırmacılar, fazla elektronun erimiş çinko klorür tuzuna girmesini simüle etti ve üç olası senaryoyu gözlemledi. Bir senaryoda elektron, iki çinko iyonu içeren moleküler bir radikalin parçası haline gelir. Bir diğerinde elektron tek bir çinko iyonu üzerinde lokalize olur. Üçüncü senaryoda elektron, çoklu tuz iyonları üzerinde dağınık bir şekilde yayılır.

Gelecekteki nükleer santraller için erimiş tuz reaktörleri düşünülüyor ve radyasyonun erimiş tuzların davranışını nasıl etkilediğini anlamak çok önemli. Bu çalışma, yüksek radyasyona maruz kaldığında elektronlar ve tuzlar arasındaki etkileşimlere ışık tutuyor. Araştırmacılar, elektronun çinko dimerler ve monomerler de dahil olmak üzere çeşitli türlerin oluşumunu kolaylaştırabildiğini veya lokalize edilebildiğini buldu. Bu ilk bulgular, diğer türlerin daha uzun zamanlarda neler oluşturabileceği ve bunların elektronlar ve tuzlarla nasıl reaksiyona girebileceği konusunda soruları gündeme getiriyor.

Bu araştırma, DOE'nin Aşırı Ortamlarda Erimiş Tuzlar Enerji Sınırı Araştırma Merkezi'nin (MSEE EFRC) bir parçasıdır ve Fiziksel Kimya B Dergisi'nde yayınlanmıştır. Ekip, diğer reaktivite biçimlerini deneysel olarak tanımlamak için çalışmaktadır. Çalışma, elektronların erimiş tuzlarla nasıl etkileşime girdiğine dair değerli bilgiler sağlıyor ancak keşfedilecek daha çok şey var. Gelecekteki araştırmalar diğer tuz sistemlerini ve radyasyonun erimiş tuzlar üzerindeki etkilerini araştıracak.

Kaynak: Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı

By Vicky Stavropoulou

İlgili Mesaj

Bilim

Bilim Adamları Tırtıl Bacaklarının Kökenini Keşfediyor

Ekim 23, 2023 Gabriel Bota
Bilim

Uluslararası Uzay İstasyonu İçin İki Uzay Yürüyüşü Planlandı

Ekim 23, 2023 Gabriel Bota
Bilim

Çığır Açan Keşif: Arktik Lav Kayalarında Bulunan Yüksek Düzeyde Helyum-3, Dünyanın Çekirdeği Hakkındaki İnançları Zorluyor

Ekim 23, 2023 Vicky Stavropoulou

Kaçırdın

Bilim

Bilim Adamları Tırtıl Bacaklarının Kökenini Keşfediyor

Ekim 23, 2023 Gabriel Bota 0 Yorumlar
Bilim

Uluslararası Uzay İstasyonu İçin İki Uzay Yürüyüşü Planlandı

Ekim 23, 2023 Gabriel Bota 0 Yorumlar
Bilim

Çığır Açan Keşif: Arktik Lav Kayalarında Bulunan Yüksek Düzeyde Helyum-3, Dünyanın Çekirdeği Hakkındaki İnançları Zorluyor

Ekim 23, 2023 Vicky Stavropoulou 0 Yorumlar
Bilim

470 Metrelik Asteroid 2020 FM6: Endişelenmeli miyiz?

Ekim 23, 2023 Mafo Brescia 0 Yorumlar