Araştırmacılar Çatlamaya Karşı Artırılmış Dirençli Daha Sert Seramikler Geliştiriyor

California San Diego Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, daha sert ve çatlamaya karşı daha dayanıklı malzemeler yaratarak seramiğin geliştirilmesinde çığır açtı. Araştırmacılar, dış kabuklarında daha fazla sayıda değerlik elektronuna sahip metal atomlarının bir kombinasyonunu kullanarak, seramiğin daha yüksek düzeyde kuvvet ve stresle başa çıkma yeteneğini arttırmanın bir yolunu buldular.

Seramikler, yüksek sıcaklıklara dayanma, korozyona ve aşınmaya karşı direnç gösterme ve hafif bir profili koruma gibi olağanüstü özellikleriyle bilinir. Bu özellikler seramiği havacılık bileşenleri ve koruyucu kaplamalar da dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için uygun hale getirir. Bununla birlikte, stres altında kırılmaya eğilimli oldukları için kırılganlıkları her zaman büyük bir dezavantaj olmuştur.

Bilim adamları çalışmalarını, periyodik tablonun dördüncü, beşinci ve altıncı sütunlarındaki birden fazla metal elementle bağlanmış karbon atomlarından oluşan düzensiz atomik yapılara sahip, yüksek entropili karbürler adı verilen bir seramik sınıfı üzerinde yoğunlaştırdılar. Titanyum, niyobyum ve tungsten gibi beşinci ve altıncı sütunlardaki metallerin, daha yüksek sayıda değerlik elektronu nedeniyle seramiğin dayanıklılığını arttırmada çok önemli olduğu keşfedildi.

Değerlik elektronları, bir atomun en dış kabuğunda bulunan ve diğer atomlarla bağlanmaya katılan elektronlardır. Araştırmacılar, daha fazla değerlik elektronuna sahip metaller kullanarak, seramiğin mekanik yük ve stres altında çatlamaya karşı direncini artırmayı başardılar. Seramikler, metallere benzer şekilde daha sünek bir davranış sergiledi; bu da kırılmadan önce daha fazla deformasyona uğrayabilecekleri anlamına geliyor.

Hesaplamalı simülasyonlar, deneysel imalat ve testler yoluyla ekip, çatlamaya karşı olağanüstü direnç gösteren iki yüksek entropili karbür belirledi. Bu malzemeler, seramiklerin tipik kırılganlık tepkisini sergilemek yerine, mekanik yüke veya strese maruz kaldığında deforme olabiliyor veya esneyebiliyordu. Malzemeler delinirken veya ayrılırken oluşan atom boyutundaki açıklıkları kapatmak için yeniden düzenlenen malzemeler içindeki bağlar, çatlak oluşumunu engelliyor.

Şimdiki zorluk, ticari uygulamalara yönelik bu dayanıklı seramiklerin üretimini artırmaktır. Bu atılım, havacılıktan biyomedikal'e kadar yüksek performanslı seramik malzemelere dayanan çeşitli endüstrilerde devrim yaratma potansiyeline sahip. Seramiğin artan dayanıklılığı, hipersonik araçların ön kenarları gibi hayati bileşenleri koruyabilen ve araçların süpersonik uçuşlara daha iyi dayanabilmesini sağlayan ekstrem uygulamalara da kapı açıyor.

Bu çalışma İsveç Araştırma Konseyi, Yeterlilik Merkezi Fonksiyonel Nano Ölçekli Malzemeler, Olle Engkvist Vakfı, UC San Diego Nano Mühendislik Bölümü Malzeme Araştırma Merkezi, Ulusal Savunma Bilimi ve Mühendisliği Lisansüstü Burs Programı, ARCS Vakfı ve Oerlikon Grubu tarafından desteklenmiştir.

kaynaklar:

– Kaynak makale: “Araştırmacılar Çatlamaya Karşı Artırılmış Dirençli Daha Sert Seramikler Geliştiriyor” – California Üniversitesi San Diego

– Seramiğin tanımı: Britannica.com

– Değerlik elektronlarının tanımı: Kimya LibreTexts