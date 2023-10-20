Kuantum Malzemelerde Elektron Akışını Kontrol Etmek İçin Yeni Yöntem Geliştirildi

Penn State'ten araştırmacılar, kuantum malzemelerdeki elektron akışının yönünü kontrol etmek için elektriksel bir yöntem geliştirdiler; bu, potansiyel olarak elektronik cihazlarda ve kuantum bilgisayarlarda ilerlemelere yol açabilir. Yöntem, bir malzemenin kenarı boyunca elektron akışının enerji kaybetmediği kuantum anormal Hall (QAH) etkisini sergileyen malzemelerde gösterildi. Bu etki, akımı yalnızca kenarlarından ileten topolojik yalıtkanlar olan QAH yalıtkanları olarak bilinen malzemelerde meydana gelir. Araştırmacılar, QAH yalıtkanına bir akım darbesi uygulamanın elektron akışının yönünü değiştirebileceğini buldu. Elektron akışını kontrol etme yeteneği, kuantum teknolojilerinde bilgi aktarımını ve depolamayı optimize etmek için çok önemlidir.

Elektron akışının yönünü değiştirmeye yönelik önceki yöntem, harici bir mıknatısa dayanıyordu ve bu da onu akıllı telefonlar gibi küçük cihazlar için kullanışsız hale getiriyordu. Yeni elektrik yöntemi daha kullanışlı ve verimli bir çözüm sunuyor. Araştırmacılar, uygulanan akımın yoğunluğunu artırarak QAH yalıtkanını optimize etti; bu, mıknatıslanma yönünü ve elektron taşınmasının yönünü değiştiren çok yüksek akım yoğunluğuyla sonuçlandı. Kuantum malzemelerde manyetik kontrolden elektronik kontrole geçiş, yeni teknolojilerde mıknatısların yerini elektronik yöntemlerin aldığı geleneksel bellek depolamada meydana gelen değişime benzer.

Araştırma ekibi ayrıca metodolojilerinin teorik bir yorumunu da sağladı. Şu anda elektronları rotaları üzerinde duraklatmaya ve daha yüksek sıcaklıklarda QAH etkisini göstermeye odaklanıyorlar. Uzun vadeli hedef, QAH etkisini teknolojik olarak daha uygun sıcaklıklarda çoğaltmaktır. Araştırma, Ordu Araştırma Ofisi, Hava Kuvvetleri Bilimsel Araştırma Ofisi ve Ulusal Bilim Vakfı tarafından finanse edildi; ayrıca Penn State'deki Malzeme Araştırma Bilimi ve Nano Ölçekli Bilim Mühendisliği Merkezi ile Gordon ve Betty Moore Vakfı'nın EPiQS Girişimi'nin ek desteğiyle sağlandı. .

Kaynak: Penn Eyalet Üniversitesi

Tanımlar:

– Kuantum anormal Hall (QAH) etkisi: Bir malzemenin kenarı boyunca elektron akışının enerji kaybetmediği bir olgudur.

– QAH yalıtkanları: Yalnızca kenarlarından akım ileten bir tür topolojik yalıtkan olan QAH etkisi sergileyen malzemeler.

– Topolojik yalıtkan: İç kısmı yalıtkan olan ancak kendine özgü elektronik bant yapısı sayesinde yüzeyinde veya kenarlarında elektriği iletebilen malzeme.

kaynaklar:

– Penn State Üniversitesi (URL belirtilmedi)