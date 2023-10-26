Uydu teknolojisi, El Niño fenomeni ve onun küresel etkilerine ilişkin anlayışımızda devrim yaratmaya devam ediyor. 2020 yılında fırlatılan Sentinel-6 Michael Freilich uydusu, deniz yüzeyi yüksekliklerini izlemek ve iklim çalışmaları için önemli veriler sağlamak üzere tasarlandı. Bilim insanları, deniz seviyesindeki değişiklikleri takip ederek yağış düzenlerinden potansiyel kuraklıklara kadar çeşitli küresel etkileri tahmin edebiliyor.

El Niño olaylarının yoğunluk düzeyleri farklıdır ve etkileri önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Sentinel-6 Michael Freilich gibi uyduların hayati bir rol oynadığı yer burasıdır. Bu uydu, Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi yüksekliğindeki değişiklikleri izleyerek araştırmacıların El Niño'nun küresel ölçekte etkilerini tahmin etmelerini sağlıyor. El Niño olayları, ekvator Pasifik'te normalden yüksek deniz seviyeleri ve ortalamadan daha sıcak okyanus sıcaklıkları ile karakterize edilir. Bu koşullar daha sonra Amerika'nın batı kıyıları boyunca kutuplara doğru yayılabilir.

Bu yılki El Niño etkinliği hâlâ gelişiyor ancak uzmanlar, potansiyel sonuçları hakkında fikir edinmek için şimdiden geçmiş olayları inceliyor. Son 30 yılda, biri 1997 ile 1998 arasında ve diğeri 2015 ile 2016 arasında olmak üzere iki aşırı El Niño olayı, küresel hava ve okyanus sıcaklıklarında, atmosferik rüzgar ve yağış düzenlerinde ve deniz seviyesinde önemli değişikliklere neden oldu. Sentinel-6 Michael Freilich, TOPEX/Poseidon ve Jason-2 gibi diğer uydularla birlikte bu olaylar sırasında deniz seviyesi verilerini yakaladı.

Ekim 1997, 2015 ve 2023'teki deniz seviyesi verileri karşılaştırıldığında, mevcut El Niño olayının önceki iki olaya göre daha az yoğun olduğu açıkça görülüyor. Orta ve doğu Pasifik'teki deniz seviyeleri ortalamadan yaklaşık 2 ila 3 inç (5 ila 8 santimetre) daha yüksektir ve daha küçük bir alanı kaplar. Bu, mevcut El Niño'nun seleflerinin en yüksek gücüne ulaşamayabileceğini gösteriyor.

Karşılaştırmalı olarak mütevazı olmasına rağmen, mevcut El Niño olayı, eğer koşullar uygunsa, ABD'nin güneybatısındaki bölgeye daha yağışlı koşullar getirme potansiyeline sahip. Her El Niño olayı benzersizdir ve bilim insanları, etkilerini daha iyi anlamak için bu yılki etkinliğin gelişimini incelemeye ve izlemeye devam ediyor.

SSS:

S: Sentinel-6 Michael Freilich nedir?

C: Sentinel-6 Michael Freilich, 2020'de fırlatılan ve iklim araştırmalarına, özellikle de El Niño fenomenine yardımcı olmak için deniz yüzeyi yüksekliklerini izleyen bir uydudur.

S: Uydu takibi El Niño'yu nasıl etkiliyor?

C: Uydu, El Niño olaylarının küresel etkilerini tahmin etmek için Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi yüksekliğindeki değişiklikleri izliyor.

Soru: El Niño olaylarının özellikleri nelerdir?

C: El Niño olayları, ekvator Pasifik'te normalden yüksek deniz seviyeleri ve ortalamadan daha sıcak okyanus sıcaklıkları ile karakterize edilir.

S: El Niño farklı bölgeleri nasıl etkiliyor?

C: El Niño, ABD'nin güneybatısındaki bölgelere daha yağışlı koşullar, Endonezya dahil Batı Pasifik'teki bölgelere ise kuraklığa neden olabilir.

Soru: Bu yılın El Niño'su önceki olaylarla karşılaştırıldığında nasıl?

C: Bu yılın El Niño olayı, 1997 ve 2015'teki ekstrem El Niño olaylarından daha az yoğun görünüyor; düşük deniz seviyeleri daha küçük bir alanı kaplıyor.

S: Bu yılki El Niño'nun potansiyel etkisi nedir?

C: Mevcut El Niño, önceki olayların en yüksek gücüne ulaşamasa da, eğer koşullar uygunsa, ABD'nin güneybatısına yine de daha yağışlı koşullar getirebilir.