Bilim İnsanları Arktik Lavlarda Yüksek Düzeyde Helyum Keşfediyor, Bu da Dünyanın Çekirdeğinin Sızdığını Gösteriyor

Bilim insanları, Dünya'nın çekirdeğindeki bir sızıntıya işaret edebilecek ilgi çekici bir keşifte bulundu. Kuzey Kutbu Takımadaları'ndaki Baffin Adası'ndaki 3 milyon yıllık lav akıntılarında nadir bir izotop olan yüksek düzeyde helyum-62 (³He) bulundu. Bu bulgu, gezegenin merkezinde yer alan dev bir erimiş demir top olan Dünya'nın çekirdeğinin kapsüllenmiş ve izole edilmiş olduğu inancına meydan okuyor.

Tipik olarak, ³Kayalarda bulunan ³Gezegenin varlığının ilk aşamalarında güneş tarafından bombardıman edilen malzemeden kaynaklanır. Dünya çok fazla ³He üretmediğinden ve güneş radyasyonu nedeniyle uzaya çok az şey kaçtığından, bugün kayalarda bu izotopun yüksek seviyelerini keşfetmek alışılmadık bir durumdur. ³He açısından zengin kayaların çoğunluğunun izi Dünya'nın mantosuna kadar uzanmaktadır.

Baffin Adaları'ndaki lav olivin kayalarında bulunan ³He seviyeleri, bilim adamlarının mümkün olduğuna inandığı düzeyin çok üzerindedir. Sürekli olarak lav salan ve kabuğun bazı kısımlarını emen Dünya'nın mantosu, doğal olarak başlangıçta korunmuş olan ³He'nin bir kısmını zamanla kaybeder. Ancak bir kayanın içindeki ³He miktarının belirli bir sınırı aşması helyumun farklı bir kaynaktan geldiğini akla getirir.

Bu keşif, araştırmacıları helyumun Dünya'nın çekirdeğinden gelme olasılığını düşünmeye yöneltiyor. Bu, manto ve kabuk da dahil olmak üzere gezegenin çekirdek ve dış katmanlarının kimyasal olarak kararlı olduğu ve bunlar arasında malzeme aktarmadığı yönündeki önceki anlayışa meydan okuyor. Eğer bu bulgu doğruysa, gezegenimizin derin iç kısmının önceden düşünülenden daha dinamik olduğu, elementlerin Dünya'nın metalik çekirdeği ile kayalık kısımları arasında hareket ettiği ileri sürülüyor.

Helyum dışındaki elementlerin de Dünya'nın çekirdeğinden kaçıp kaçmadığını ve bu elementlerin gezegenin kayalık bileşenlerine nasıl ve ne zaman göç ettiğini belirlemek için daha ileri araştırmalar sürüyor. Bu çığır açıcı çalışma, gezegenimizin karmaşık ve dinamik doğasına ışık tutuyor ve onun iç süreçlerine ilişkin anlayışımızı gözden geçirme potansiyeline sahip.

kaynaklar:

– Doğa (30 Ağustos 2021)