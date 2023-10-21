Yanmış Roket Gövdeleri ve Uydular Dünya Atmosferinde Metal Parçacık İmzası Bırakıyor

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, Dünya atmosferinin yanmış roket gövdelerinden ve uydulardan saçılmış metal parçacıkları içerdiğini keşfetti; bu sorun, ticari uzay fırlatmalarının ve uydu takımyıldızlarının artmasıyla daha da kötüleşecek. Özellikle SpaceX gibi özel şirketlerin büyük iletişim uyduları takımyıldızları inşa etmesi nedeniyle yörüngedeki uydu sayısının artması, atmosferde önemli miktarda küçük metal parçaların birikmesine yol açtı.

Araştırmanın baş yazarı, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin Kimyasal Bilimler Laboratuvarı'ndan Daniel Murphy, uzay uçuşu endüstrisi hızla genişledikçe bu metal parçacıklarının çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerini anlama ihtiyacının altını çiziyor. Şu anda insanlar üzerinde doğrudan bir etki olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunmamakla birlikte, endişe Dünya'nın atmosferi, özellikle de stratosfer üzerindeki potansiyel etkilerde yatmaktadır.

Endişelerden biri, stratosferdeki metallerin varlığının metalin özelliklerini değiştirip değiştirmeyeceği ve potansiyel olarak ozon tabakasını ve diğer süreçleri etkileyip etkilemeyeceğidir. Araştırmacılar atmosferde büyük olasılıkla yanmış roket ve uydu kalıntılarından kaynaklanan niyobyum, bakır, lityum ve alüminyum gibi metaller buldular. Bu keşif, atmosferik elementleri analiz eden bir spektrometre cihazına sahip, özel olarak donatılmış bir NASA araştırma uçağı kullanılarak yapıldı.

Metallerin çoğunluğu Dünya'nın kutup bölgelerinin üzerinde bulunur, ancak ekvatora daha yakın izler de tespit edilmiştir. Çalışma, göktaşlarının atmosferde metal biriktirebildiğini ancak göktaşlarıyla karşılaştırıldığında roketler ve uydular arasındaki kütle farkının önemli olduğunu belirtiyor. Roket ve uydu parçalanmasıyla yüzlerce ton metal açığa çıkarken meteorların katkısı yalnızca mikrogram düzeyindedir.

Bu metal parçacıklarının Dünya ekosistemi üzerindeki potansiyel etkileri hala belirsizdir. Ancak çalışma, bu alanda daha önce yapılmış araştırmaların eksikliğini vurgulayarak, uzun vadeli etkilerin ve olası küresel sonuçların incelenmesinin önemini vurguluyor. Uzay uçuşu endüstrisinin hızlı büyümesinin çevremiz ve bir bütün olarak gezegen üzerindeki etkilerini anlamak için bu konuyu en kısa sürede ele almak çok önemlidir.

kaynaklar:

- Haberci

– Getty Images aracılığıyla CHANDAN KHANNA/AFP