Ultra Yoğun Garip Dış Gezegen Gliese 367 b

Dış gezegenlerin keşfi, evrene dair anlayışımızı derinleştirdi ve mevcut gezegen oluşumu teorilerimize meydan okudu. Kataloglanan çok sayıda ötegezegen arasında Tahay olarak da bilinen Gliese 367 b tuhaf bir şey olarak öne çıkıyor. Yalnızca 7.7 saatlik son derece kısa yörünge süresi nedeniyle Ultra Kısa Dönem (USP) gezegeni olarak sınıflandırılır. Gliese 367 b'yi daha da ilgi çekici kılan şey, Dünya'nın neredeyse iki katı yoğunluğa sahip ultra yoğun bileşimidir.

Torino Üniversitesi'nde yakın zamanda yürütülen bir araştırmanın baş yazarı Elisa Goffo, Gliese 367 b'yi kayalık mantosu sıyrılmış Dünya benzeri bir gezegene benzetiyor. Bu, gezegenin esas olarak demirden oluştuğunu gösteriyor. "Company for the Ultra-High Density, Ultra-Short Period Sub-Earth GJ 367 b: Discovery of Two İlave Düşük Kütleli Gezegenlerin 11.5 ve 34 Günde" başlıklı araştırma, Gliese 367 b'nin kütle ölçümlerini iyileştirmekle kalmıyor ve yarıçapı aynı zamanda iki kardeş gezegenin varlığını da ortaya koyuyor.

Gliese 367 b'nin keşfi, 2021 yılında Geçiş Yapan Ötegezegen Araştırma Uydusu'ndan (TESS) elde edilen veriler kullanılarak yapıldı. Ancak son çalışmada, daha kesin ölçümler elde etmek için Avrupa Güney Gözlemevi'ndeki Yüksek Doğruluklu Radyal Hız Gezegen Araştırmacısı (HARPS) spektrografı kullanıldı. . Araştırmacılar, Gliese 367 b'nin Dünya'nın yüzde 70'i kadar bir yarıçapa ve Dünya'nın yüzde 63'ü kadar bir kütleye sahip olduğunu ve bu durumun onu gezegenimizden iki kat daha yoğun hale getirdiğini buldu.

Gliese 367 b'nin olağandışı yoğunluğu, onun bir zamanlar daha büyük bir gezegenin çekirdeği olduğunu, bir felaket olayı veya oluşumu sırasında diğer ön gezegenlerle çarpışmalar nedeniyle kayalık mantosunu kaybetmiş olduğunu gösteriyor. Diğer bir olasılık ise Gliese 367 b'nin, yıldızının yakınına göç ederek atmosferinin soyulması ile sonuçlanan bir gaz devinin kalıntısı olmasıdır.

Çalışma ayrıca sistemde iki ek gezegenin (Gliese 367 c ve d) varlığını da ortaya çıkardı; bu, Ultra Kısa Dönem gezegenlerinin genellikle birden fazla gezegenin bulunduğu sistemlerde bulunduğu fikrini daha da destekliyor. Bu eşlik eden gezegenler, Gliese 367 b gibi yıldıza yakın yörüngede dönmelerine rağmen daha düşük kütlelere sahiptir. Kardeş gezegenlerin varlığı Gliese 367 b'nin oluşum sürecini anlamak için önemli ipuçları sağlıyor.

Goffo ve meslektaşları tarafından yürütülen araştırma, dış gezegenler ve evrende bulunan çeşitli gezegen bileşimleri hakkındaki bilgilerimize katkıda bulunuyor. Bu çalışmanın bulguları, gezegen oluşumu ve aşırı yoğun garip gezegen Gliese 367 b'nin ortaya çıkmasına neden olan potansiyel oluşum senaryoları hakkındaki anlayışımız için çıkarımlar içeriyor.

