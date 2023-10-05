Ölü Yıldızın Açıklanamayan Patlaması Dünyayı Vurdu, Bilim İnsanları İlgisini Çekti

Bilim insanları, pulsar olarak bilinen ölü bir yıldızdan kaynaklanan, açıklanamayacak kadar enerjik bir gama ışını patlaması gözlemlediler. Patlama, türünün şimdiye kadar görülen en yüksek enerjisidir; görünür ışığın enerjisinin yaklaşık on trilyon katına veya 20 tera-elektronvolta eşdeğerdir. Buluşun arkasındaki araştırmacılar, bu keşfin, bu doğal hızlandırıcıların yani pulsarların nasıl çalıştığının yeniden düşünülmesini gerektirdiğini söylüyor.

Pulsarlar, bir yıldızın süpernova halinde patlaması ve arkasında küçük, ölü bir yıldız bırakmasıyla oluşur. Nötron yıldızları olarak da adlandırılan bu ölü yıldızlar inanılmaz derecede yoğundur ve neredeyse tamamı nötronlardan oluşur. Son derece hızlı dönüyorlar ve güçlü bir manyetik alana sahipler. Pulsarlar döndükçe kozmik deniz fenerine benzer şekilde elektromanyetik radyasyon ışınları yayarlar.

Pulsarlardan gelen radyasyonun, yıldızı çevreleyen plazma ve elektromanyetik alanlardan oluşan pulsarın manyetosferi tarafından üretilen ve yayılan hızlı elektronların bir sonucu olduğu düşünülüyor. Bilim adamları, pulsarların oluşumunu daha iyi anlamak için pulsarlardan gelen radyasyonu inceliyorlar.

Bu durumda araştırmacılar Vela pulsarından daha önce gözlemlenenden çok daha yüksek enerji bileşenlerine sahip bir radyasyon patlaması tespit etti. Radyasyon 20 tera-elektronvolta ulaştı; bu, bu nesneden daha önce tespit edilen herhangi bir radyasyondan yaklaşık 200 kat daha enerjiktir. Bu, pulsarlara ilişkin mevcut bilgileri zorluyor ve bu doğal hızlandırıcıların nasıl çalıştığının yeniden düşünülmesini gerektiriyor.

Bilim insanları pulsarlardan gelen daha güçlü enerji patlamaları üzerinde çalışarak bu büyüleyici gök cisimlerini daha iyi anlayabileceklerini umuyorlar. Ölü bir yıldızdan gelen bu açıklanamayan patlamanın keşfi, araştırma için yeni yollar açıyor ve pulsarlardan kaynaklanan aşırı enerji emisyonlarının ardındaki mekanizmalar hakkında değerli bilgiler sağlayabilir.

kaynaklar:

– 'Vela Pulsar'dan 20 Teraelektronvolta Ulaşan Bir Radyasyon Bileşeninin Keşfi', Nature Astronomy