Antik Ağaç Halkaları Günümüz Medeniyetini Etkileyebilecek Yıkıcı Güneş Fırtınasını Ortaya Çıkarıyor

Fransız Alpleri'nde bulunan ağaç halkaları, bugün meydana gelmesi durumunda insan uygarlığı için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek aşırı bir güneş fırtınasının kanıtını sağladı. Bilim adamları, ağaç halkalarında radyokarbon seviyelerinde 14,300 yıl öncesine dayanan önemli bir artış keşfettiler; bu, şimdiye kadar kaydedilen en büyük büyük güneş fırtınasının meydana geldiğini gösteriyor.

Bugün benzer bir olayın potansiyel etkisi endişe vericidir. Böyle bir güneş fırtınası elektrik şebekesini aylarca kesintiye uğratabilir ve iletişim altyapımıza ciddi zararlar verebilir. Leeds Üniversitesi'ndeki araştırmacıların yürüttüğü bir çalışmada, bu antik olayın aşırı doğası geleceğe yönelik bir uyarı niteliği taşıyor. Uygulamalı istatistik profesörü Tim Heaton, elektrik şebekelerimizdeki transformatörlerin kalıcı olarak hasar görebileceğini ve bunun da geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açabileceğini vurguladı. Ek olarak, navigasyon ve telekomünikasyon için hayati önem taşıyan uydular onarılamaz zarar riskiyle karşı karşıya kalacak ve astronotlar ciddi radyasyon riskleriyle karşı karşıya kalacak.

Dünyamızın benzer olaylardan korunmasını sağlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Bilim adamları, Miayake Olayları olarak bilinen, son 15,000 yıl içinde dokuz aşırı güneş fırtınası tespit etmiş olsalar da, bu olayların ardındaki kesin nedenler ve mekanizmalar belirsizliğini koruyor. Bu olaylar yalnızca dolaylı olarak incelenebilir, bu da onların oluşumunu tahmin etmeyi veya doğalarını anlamayı zorlaştırır.

Güneş aktivitesinin doğrudan araçsal ölçümleri ancak 17. yüzyıldan beri mümkün olmuştur. Ağaç halkalarından elde edilen radyokarbon ölçümlerinin, kutup buz çekirdeklerinden elde edilen berilyum verileriyle birlikte kullanılması, tarih boyunca güneşin davranışını anlamanın en etkili yolunu sunuyor. Collège de France ve CEREGE'de iklim ve okyanus evrimi profesörü Edouard Bard'a göre, bu uzun vadeli kayıtlar Güneş'in geçmişteki davranışlarına dair değerli bilgiler sağlıyor.

Miayake Olaylarına benzer şekilde yeni keşfedilen güneş fırtınasının büyüklüğünün MS 993 ve MS 774'te meydana gelenlerden iki kat daha güçlü olduğu tahmin ediliyor. Bu olayların yoğunluğu, geçmişe bir bakış sağlayan antik ağaç fosillerindeki radyokarbonun analiz edilmesiyle belirlendi.

Royal Society'nin Felsefi İşlemleri A: Matematiksel, Fiziksel ve Mühendislik Bilimleri dergisinde yayınlanan bu araştırma, uygarlığımızı güneş fırtınalarının potansiyel felaket sonuçlarından korumak için stratejiler geliştirmenin aciliyetini vurguluyor.

kaynaklar:

– Royal Society'nin Felsefi İşlemleri A: Matematik, Fizik ve Mühendislik Bilimleri