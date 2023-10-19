Havadaki Toz Miktarı Artıyor, BM, Kum Fırtınaları ve İklim Değişikliği Konusunda Daha Fazla Araştırma Çağrısında Bulundu

Birleşmiş Milletler, 2022 yılında dünyanın havasındaki toz miktarında bir artış olduğunu bildirdi. Bu artış, Batı-Orta Afrika, Arap Yarımadası, İran Platosu ve Kuzeybatı Çin dahil olmak üzere çeşitli bölgelerden kaynaklanan artan emisyonlara bağlanıyor. BM'nin Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), iklim değişikliğinin kum fırtınası sıcak noktalarını nasıl şiddetlendirebileceği konusunda daha fazla araştırma yapılması çağrısında bulundu.

WMO'nun Havadaki Toz Bülteni'ne göre, yüksek sıcaklıklar, kuraklık, yüksek buharlaşma ve kötü arazi yönetimi gibi insan faaliyetleri kum ve toz fırtınalarının oluşmasına katkıda bulunuyor. Bu faaliyetler toprak nemini azaltarak kum ve toz fırtınalarının oluşması için uygun koşullar yaratır.

Yıllık WMO raporu, toz fırtınalarının görülme sıklığını, tehlikelerini ve bunların toplum üzerindeki etkisini inceliyor. Rapor, 2022 yılında yıllık ortalama toz yüzeyi konsantrasyonlarının küresel ortalamasının 2021'dekini biraz aştığını ortaya koyuyor. Geçen yıl bu rakam metreküp başına 13.8 mikrogram iken, 2021'de metreküp başına 13.5 mikrogram oldu.

Raporda, her yıl yaklaşık 2,000 milyar ton tozun atmosfere girerek binlerce kilometre uzaktaki bölgelerde hava kalitesini etkilediği ve gökyüzünü kararttığı vurgulanıyor. Bu toz fırtınalarının ekonomiler, ekosistemler, hava durumu ve iklim üzerinde önemli etkileri vardır. Tozun bir kısmı doğal bir olay olsa da önemli bir kısmı kötü su ve arazi yönetiminin bir sonucudur.

Bültende 2022'deki üç büyük olay ayrıntılı olarak anlatıldı. Mart ayında, Kuzey Afrika'dan İspanya ve Portekiz üzerinden olağanüstü bir toz salgını meydana geldi; en yüksek saatlik değerler metreküp başına 3,500 mikrogramı aşarak Avrupa Birliği'nin günlük 50 mikrogram sınırını çok aştı. Mayıs ayında hem Orta Doğu hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusu, görüş mesafesini ve tarım arazilerini etkileyen şiddetli toz fırtınaları yaşadı.

WMO başkanı Petteri Taalas, kum ve toz fırtınalarının sağlık, ulaşım ve tarım üzerindeki zararlı etkilerine dikkat çekerek, toz fırtınaları ile iklim değişikliği arasındaki görece keşfedilmemiş ilişki konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguladı. WMO, iklim değişikliğinin kötüleşen etkilerini azaltmak için dünya çapında hava afet erken uyarı sistemlerinin uygulanması ve toz fırtınası tahmin becerilerinin ve uyarı hizmetlerinin entegre edilmesi çağrısında bulunuyor.

kaynaklar:

– Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)

– WMO Havadaki Toz Bülteni