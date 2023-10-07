BlueWalker 3 Uydusunun Astronomi Üzerindeki Etkisi: Yeni Bulgular ve Kaygılar

Yakın zamanda yayınlanan bir Nature makalesi, BlueWalker 3 uydusunun astronomi üzerindeki ayrıntılı etkisine ışık tutuyor. Eylül 2022'de fırlatılan bu uydunun gece gökyüzündeki en parlak nesneler arasında bulunması, astronomik gözlemler üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri artırdı. Makale, uydunun parlaklık değişikliklerini ve fırlatılan donanımın görünürlüğünü değerlendirmeyi amaçlayan, 130 gün boyunca yürütülen uluslararası bir gözlem kampanyasından elde edilen verileri sunuyor.

Gözlemler, BlueWalker 3'ün parlaklığının, anten dizisinin tamamen açılmasından sonra önemli ölçüde arttığını ve bunu sonraki haftalarda dalgalanmaların takip ettiğini ortaya çıkardı. Makale ayrıca değişen parlaklık ile uydunun ufuk üzerindeki yüksekliği ve gözlemciye ve Güneş'e göre açısı gibi diğer faktörler arasında bir bağlantı kurdu.

Önemli bulgulardan biri, fırlatma aracı adaptörünün BlueWalker 3 uydusundan ayrılmasıydı. Bu bileşen, Uluslararası Astronomi Birliği tarafından önerilen maksimum parlaklıktan daha yüksek olan 5.5 büyüklüğüne ulaştı. Ayrıca dört gün boyunca halka açık kataloglarda kayıt edilmedi ve uydu müdahalesinden kaçınmaya çalışan yerdeki gözlemevleri için zorluklar yarattı.

Optik girişimin yanı sıra radyo frekansı girişimiyle ilgili endişeler de vardır. BlueWalker 3, radyo teleskopları tarafından kullanılanlara yakın radyo frekanslarında iletim yaparak radyo astronomisini potansiyel olarak engelliyor. Radyo sessiz bölgeleri karasal vericilere karşı koruma sağlarken, şu anda uydu yayınlarını kapsamamaktadır. Teleskopları önümüzdeki yıllarda fırlatılması planlanan çok sayıda uydudan korumaya yönelik stratejiler geliştirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Bu belge, şirketler daha fazla ticari uydu konuşlandırdıkça, lansman öncesi etki değerlendirmelerine olan ihtiyacı vurgulamaktadır. Aynı zamanda bağlantıdaki ilerleme ile astronomik gözlemler için gece gökyüzünün bütünlüğünün korunması arasında kurulması gereken dengeyi de vurguluyor.

kaynaklar:

– Doğa makalesi: “BlueWalker 3 Uydusunun Astronomi Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi”

– Karanlık ve Sessiz Gökyüzünü Uydu Takımyıldızı Girişiminden Koruma Uluslararası Astronomi Birliği Merkezi (IAU CPS)

– AST SpaceMobile