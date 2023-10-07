Astronomi meraklıları bu hafta sonu Draconid meteor yağmuruna tanık olabilir

Warwick Üniversitesi'ne göre, Draconids veya Giacobinids olarak bilinen bir meteor yağmuru bu hafta sonu gece gökyüzünü aydınlatacak. Bu yıllık etkinlik Pazar akşamı hava karardıktan sonra zirveye ulaşacak ve Cuma gününden Salı gününe kadar görülebilecek.

Draconid meteor yağmuru her yıl Ekim ayında meydana gelir ve bu ay boyunca gökyüzünü aydınlatan iki meteor yağmurundan biridir. Güneş etrafında altı buçuk yıllık bir yörünge periyoduna sahip olan 21P/Giacobini-Zinner kuyruklu yıldızının kalıntılarından kaynaklanıyor.

Warwick Üniversitesi Fizik Bölümü'nden araştırma görevlisi Dr. Minjae Kim, Draconid meteor yağmurunun 6 - 10 Ekim tarihleri ​​arasında aktif olacağını ve zirvenin 8 ve 9 Ekim civarında gerçekleşeceğini açıklıyor. Sağanak yağmuru izlemek için en iyi zamanın, Draco takımyıldızındaki parlak noktanın gece gökyüzündeki en yüksek noktasına ulaştığı akşam vakti, akşam karanlığından sonra olduğunu öne sürüyor.

Optimum izleme deneyimi için, ışık kirliliğinin minimum düzeyde olduğu ve ufku engellenmeyen bir konum bulunması önerilir. Bu, karanlık ve bulutsuz bir gecede yıldızların net bir şekilde görülebilmesini sağlayacaktır. Dr. Kim ayrıca Draconid meteor yağmurunun Draco takımyıldızından yayılıyor gibi görünse de onunla doğrudan ilişkili olmadığını da açıkladı.

Bu nedenle, eğer astronomi konusunda tutkuluysanız, takvimlerinizi işaretlemeyi ve bu yılki Draconid meteor yağmuru sırasında kayan yıldızların güzel görüntüsüne tanık olmak için uygun bir yer bulmayı unutmayın.

kaynaklar:

- Warwick Üniversitesi