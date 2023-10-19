GJ 1132 b'nin İletim Spektrumu: JWST Gözlemlerinden Yeni Bilgiler

James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile kayalık gezegen atmosferlerinin araştırılması öncelikle M cücelerinden geçen gezegenlere odaklandı. Bu gezegenler, atmosferik özelliklerin tespitini geliştiren uygun gezegen-yıldız boyut oranları sunar. Bununla birlikte, atmosferik özelliklerin benzer sinyal gücü ve JWST'nin tek geçiş performansı nedeniyle, herhangi bir bulguyu doğrulamak için birden fazla gözlem yapılması gerekmektedir.

Yakın zamanda yapılan bir çalışmada araştırmacılar, JWST NIRSpec G1132H cihazını kullanarak kayalık gezegen GJ 395 b'nin iki geçiş gözlemini sunuyor. 2.8-5.2 μm dalga boyu aralığını kapsayan bu gözlemler, gezegenin atmosferik bileşimine ışık tutmayı amaçlıyordu. Hubble Uzay Teleskobu'nun WFC3 cihazıyla yapılan önceki gözlemler, bir atmosfer ya da özelliksiz bir spektrum için çelişkili kanıtlarla birlikte, sonuçsuz sonuçlar vermişti.

JWST verileri iki ziyaret arasında önemli farklılıklar olduğunu ortaya çıkardı. Bir geçiş sırasında spektrum, eser miktarda CH2 ve N4O içeren, H2O'nun hakim olduğu bir atmosferle tutarlıydı. Alternatif olarak sinyal, örtülmemiş yıldız lekelerinden kaynaklanan yıldız kirliliğine atfedilebilir. Öte yandan ikinci geçiş sırasında elde edilen spektrum özelliksiz görünüyordu. Her iki ziyaret de GJ 1132 b'nin atmosferinde daha önce bildirilen HCN varlığını desteklemedi. Ziyaretler arasında gözlemlenen farklılıklar atmosferik değişkenlik veya araçsal etkilerle açıklanamaz.

Daha da önemlisi, araştırmacılar aynı zamanda geçiş dışı yıldız spektrumlarını da analiz ettiler ve yalnızca 8 gün arayla yapılan ziyaretler arasında değişen yıldız homojenliğine dair hiçbir kanıt bulamadılar. Ek olarak, enstrümantal sistematik etkilerde önemli bir farklılık tespit edilmedi. Gözlenen tutarsızlıkların en makul açıklaması, veri analizini etkileyen rastgele gürültüdür.

Bu yeni gözlemler, GJ 1132 b'nin iletim spektrumuna ilişkin değerli bilgiler sağlıyor ve kayalık ötegezegenlerin atmosferlerinin tespit edilmesi ve karakterize edilmesiyle ilgili zorlukların altını çiziyor. JWST ve gelecekteki diğer gözlemevleri ile yapılacak ileri çalışmalar, ötegezegen popülasyonunda mevcut olan çeşitli atmosferlere ilişkin anlayışımızı genişletmeye devam edecektir.

kaynaklar:

– astro-ph.EP (arXiv:2109.03140)