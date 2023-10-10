Köpek Gezdirme Yaralanmaları: Evcil Hayvanınızı Yürütürken Nasıl Güvende Kalınır?

Köpek gezdirme, hem sahipleri hem de tüylü arkadaşları için egzersiz ve keyif sağlayan popüler bir aktivitedir. Ancak son araştırmalar köpek gezdirmeye bağlı yaralanmalarda endişe verici bir artış olduğunu ortaya çıkardı. Medicine & Science in Sports & Egzersiz dergisinde yayınlanan bir araştırma, 400,000'den 2001'ye kadar 2020'den fazla köpek gezdirme yaralanmasını inceledi ve bu süre zarfında yaralanma oranında dört kat artış olduğunu buldu.

Araştırmada en sık yaralanan demografik grubun 40 ila 64 yaş arası kadınlar olduğu belirlendi. Bildirilen en sık görülen üç yaralanma parmak kırıkları, travmatik beyin yaralanmaları ve omuz gerginlikleridir. Bu yaralanmaların uzun süreli etkileri olabilir ve köpek sahiplerinin sağlığını önemli ölçüde etkileyebilir.

Bu yaralanmaların ana nedenlerinden biri uygun hazırlık ve eğitim eksikliğidir. Ferndale'deki K-9 Turbo Eğitimi'nin sahibi Katelin Thomas'a göre, köpek sahiplerinin yaklaşık %99'u, yürüyüş sırasında iyi davranmalarını beklemeden evcil hayvanlarının tasmalı yürümesi için yeterince eğitim vermiyor. Yetersiz eğitim kazalara ve yaralanmalara neden olabilir.

Yaralanma riskini azaltmak için Thomas birkaç değerli ipucu sunuyor. İlk olarak, takılıp takılma tehlikesi yaratabilecek, geri çekilebilir bir tasma yerine standart bir XNUMX metrelik tasma kullanılması önerilir. Doğru tasma kullanımı da çok önemlidir. Thomas, tasmayı bir eliyle uçtaki halkadan tutmayı ve diğer eliyle de tasmayı yaklaşık üçte biri kadar aşağıda tutmasını tavsiye ediyor. Dolaşmayı önlemek için tasmayı parmaklarınızın veya bileklerinizin etrafına sarmaktan kaçının.

Sadece yaka yerine ön klipsli emniyet kemeri kullanmak başka bir güvenlik önlemidir. Bu koşum takımları, köpeğin ileri doğru hareket etmesine izin vermek yerine çekme hareketini sahibine doğru yönlendiren bir ön klips ataşmanına sahiptir. Bu, sahibinin üzerindeki yükü azaltır ve yaralanma riskini azaltır.

Ayrıca yürüyüş sırasında yanınızda ikramlık bulundurmanız da önemlidir. Dikkatin dağılması, köpeklerin çekmesine veya koşmasına neden olarak kaza olasılığını artırabilir. Sahipler, ikramlar sunarak evcil hayvanlarının odağını yeniden yönlendirebilir ve gevşek tasmalı yürüme ve dikkatli kalma gibi istenen davranışları güçlendirebilir.

Son olarak, sahipler kendilerinin ve köpeklerinin bir takım olduğunu unutmamalıdır. Yürüyüşler sırasında dikkatli ve tetikte kalmak, potansiyel dikkat dağıtıcı unsurları tespit etmek ve bunlarla başa çıkmak için bir plan hazırlamak açısından çok önemlidir. Pozitif takviyeyle tedavi etmek, köpeğin dikkatini çekmede ve kontrolü sürdürmede oldukça etkili olabilir.

Bu güvenlik ipuçlarını uygulayarak ve uygun eğitim ve hazırlığı vurgulayarak köpek gezdirme yaralanmaları önemli ölçüde azaltılabilir. Güvenliği ön planda tutan köpek sahipleri, kaza riskini en aza indirirken bu aktivitenin avantajlarından yararlanmaya devam edebilir.

kaynaklar:

– Dergi: Spor ve Egzersizde Tıp ve Bilim (Belirli bir URL sağlanmamıştır)

– Katelin Thomas, Ferndale'deki K-9 Turbo Eğitimi'nin sahibi (Belirli bir URL sağlanmadı)