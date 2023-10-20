Kentleşme Bitki Gelişimini Destekliyor mu? Kentsel Isı Adalarının Yaprak Rengi Değişimine Etkisinin Araştırılması

Kentleşme, kentsel ortamlar olarak bilinen insan yapımı yaşam ortamları yaratarak Dünya üzerindeki geniş arazi alanlarını dönüştürdü. Bu ortamlar, kentsel ısı adalarını oluşturan ısıyı tutan yüzeylere maruz kalma da dahil olmak üzere, sakinleri üzerinde seçici baskılar uygulamaktadır. Önceki araştırmalar kentsel ısı stresinin hayvan evrimi üzerindeki etkisini araştırmış olsa da, bunun bitkiler üzerindeki etkileri büyük ölçüde keşfedilmemiş durumda.

Bu araştırma açığını kapatmak için Japonya'daki Chiba Üniversitesi'nden Doçent Yuya Fukano liderliğindeki bir araştırmacı ekibi, kentsel ısı adalarının, genellikle sürünen ağaç kuzukulağı olarak bilinen bir bitki olan Oxalis corniculata'nın yaprak renklerini nasıl etkilediğini araştırdı. Bu bitki, yeşilden kırmızıya kadar yaprak renginde farklılıklar gösterir ve dünya çapında hem kentsel hem de kentsel olmayan alanlarda bulunur. Önceki çalışmalar, bu renk varyasyonlarının, bitkiyi çevresel stresten korumak için evrimsel adaptasyonlar olarak hareket ettiğini, yapraklardaki kırmızı pigmentlerin ısı ve ışık kaynaklı hasarı azalttığını öne sürüyor.

Araştırmacılar, kentsel ve kentsel olmayan bölgelerde yerel, peyzaj ve küresel ölçeklerde gerçekleştirilen saha gözlemleri yoluyla, sürünen odun kuzukulağının kırmızı yapraklı çeşitlerinin kentsel alanlardaki geçirimsiz yüzeylerin yakınında yaygın olarak bulunduğunu, yeşil yapraklı çeşitlerinin ise baskın olduğunu bulmuşlardır. yeşil alanlar. Bu coğrafi desen dünya çapında tutarlıydı ve kentleşme ile sürünen kuzukulağın yaprak rengi farklılıkları arasındaki bağlantıyı doğruluyordu.

Bu yaprak rengi varyasyonlarının uyarlanabilir faydalarını ölçmek için başka deneyler yapıldı. Sonuçlar, kırmızı yapraklı varyantların yüksek sıcaklıklarda üstün büyüme oranları ve daha yüksek fotosentetik verimlilik sergilediğini, yeşil yapraklı varyantların ise daha düşük sıcaklıklarda geliştiğini gösterdi. Kırmızı yapraklı türler daha yüksek stres toleransı sergiledi ve bitki yoğunluğunun düşük olduğu kentsel alanlarda daha rekabetçi olurken, yeşil yapraklı türler yemyeşil alanlarda başarılı oldu.

Genetik analizler, O. corniculata'nın kırmızı yapraklı varyantının, atasal yeşil yapraklı bitkiden birçok kez evrimleşmiş olabileceğini gösterdi. Bu araştırma, kentsel alanlarda süregelen evrime dair değerli bilgiler sağlıyor ve sürdürülebilir mahsul üretimi ve ekosistem dinamikleri için bitkilerin kentsel ısı adalarına adaptasyonunun anlaşılmasının önemini vurguluyor.

Kentsel ısı adalarına bitki adaptasyonunun kapsamlı bir şekilde anlaşılması için yaprak renginin ötesinde diğer bitki özelliklerini keşfetmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Kaynak: Yuya Fukano ve diğerleri, Yeşilden kırmızıya: Kentsel ısı stresi yaprak rengi evrimini tetikliyor. Bilim Gelişmeleri (2023). DOI: 10.1126/sciadv.abq3542 (Chiba Üniversitesi)