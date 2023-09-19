Biyo-Bilgisayarın Etik Uygulamalarını Keşfetmek

Bir zamanlar bilimkurguyla sınırlı bir kavram olan biyo-bilgisayar artık gerçek oldu. Bu teknoloji ilerlemeye devam ettikçe, etik sonuçları dikkate almak ve bunu sorumlu bir şekilde araştırıp uygulamak önemlidir. DishBrain'in mucitleri de dahil olmak üzere bir grup uluslararası uzman, bu konuyu ele almak için biyoetik uzmanları ve tıbbi araştırmacılarla ortaklık kurdu.

Kortikal Laboratuarın Baş Bilimsel Görevlisi olan baş yazar Dr. Brett Kagan, biyolojik sinir sistemlerini silikon substratlarla entegre ederken daha büyük bir resim yaklaşımına duyulan ihtiyacı vurguluyor. İstihbarata benzer davranış potansiyeli umut verici olsa da sürdürülebilir ilerlemenin sağlanması gerekiyor.

Oxford Üniversitesi Uehiro Pratik Etik Kürsüsü Profesörü Julian Savulescu, günümüz teknolojisi bağlamında neyin bilinçli veya insan olarak kabul edildiğine ilişkin pratik yanıtlar belirlemenin aciliyetinin altını çiziyor. Makale, bilinci veya zekayı tanımlamanın, her birinin biyolojik temelli akıllı sistemler için farklı çıkarımlara sahip çeşitli yollarının olduğunu kabul ediyor.

Biyo-bilgisayarların ahlaki durumu da sorgulanıyor. Makale, akıl yürütme veya iletişim kurma yeteneğinin belirleyici faktör olmadığını, daha ziyade acı çekme yeteneği olduğunu savunan filozof Jeremy Bentham'a atıfta bulunuyor. Basitçe insan benzeri zekayı sergilemek, biyolojik tabanlı bilgisayarlara mutlaka ahlaki bir statü kazandırmaz.

Makale, biyo-bilgisayarlarla ilgili tüm etik soruları yanıtlamayı amaçlamasa da, sorumlu araştırma ve uygulamayı garanti altına almak için bir başlangıç ​​çerçevesi sunmaktadır. DishBrain'in sunduğu etik zorluklar ve fırsatlardan da özellikle epilepsi ve demans gibi hastalıklara ilişkin anlayışımızı geliştirmeyle ilgili olarak bahsediliyor.

Geleneksel silikon tabanlı hesaplamaya göre enerji açısından daha verimli bir alternatif sunduğundan biyo-bilgi işlemin potansiyel etkisi önemlidir. Süper bilgisayarlar milyonlarca watt enerji tüketirken, insan beyni 20 watt kadar az enerji kullanıyor. Biyo-bilgi işlemi keşfederek BT ​​endüstrisinin karbon emisyonlarıyla ilgili çevresel kaygıları giderebiliriz.

Sonuç olarak, bu makale biyo-bilgisayar alanında etik hususlar için bir temel oluşturmaktadır. Sorumlu araştırma ve uygulama ihtiyacını vurgularken aynı zamanda bu teknolojinin sunduğu potansiyel faydaları ve zorlukları da vurguluyor.

Kaynak: Cortical Labs, Bioteknolojik Gelişmeler (istek üzerine kağıt temin edilebilir)