Dünya Boyutundaki Gezegenler Kırmızı Cücelerin Çevresinde Daha mı Yaygın? Belki Değil

Potansiyel olarak yaşanabilir ötegezegen arayışı, Dünya'nın bilinen tek yaşanabilir gezegen olduğu göz önüne alındığında, genellikle Dünya boyutunda dünyalara odaklanıyor. TRAPPIST-1 sisteminde kırmızı cüce bir yıldızın yörüngesinde dönen Dünya boyutunda yedi gezegenin keşfi son zamanlardaki heyecanı sardı ve bu tür gezegenlerin Güneş benzeri yıldızlarla karşılaştırıldığında kırmızı cücelerin çevresinde daha yaygın olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı. Ancak yeni araştırmalar aksini öne sürüyor.

Dış gezegen avı, yaklaşık 5,000 dış gezegen tespit eden NASA'nın Kepler uzay teleskopuyla başladı ve binlercesi daha onay bekliyor. Kepler'den elde edilen ilk bulgular, yaşanabilir bölgelerdeki Dünya büyüklüğündeki ötegezegenlerin M-cücelerin (kırmızı cüceler) çevresinde daha yaygın olduğunu gösterdi. Ancak zaman geçtikçe Kepler'in verilerinin doğruluğu konusunda şüpheler ortaya çıktı.

Arizona Üniversitesi'nden Galen Bergsten tarafından yazılan "Kepler'in M ve FGK Yıldızlarının Yaşanabilir Bölgesinde Daha Fazla Dünya Boyutunda Gezegen Bulunduğuna Dair Kanıt Yok" başlıklı son çalışma, önceki varsayımlara meydan okuyor. Yaşanabilir bölgedeki Dünya boyutundaki gezegenlerin güvenilir tespitlerinin M cüceleri için bile zor olduğunu vurguluyor.

Kepler, Güneş benzeri yıldızların etrafındaki Dünya büyüklüğündeki gezegenleri gözlemlemek için tasarlandı, ancak mekanik arızalar uzun vadeli izlemeyi kesintiye uğrattı ve kapsamlı bir araştırmayı engelledi. Sonuç olarak araştırmacılar, kırmızı cücelerin etrafında Dünya boyutunda gezegenlerin oluşumunu tahmin etmek için Kepler'in sınırlı verilerine güvenmek zorunda kaldı. Önceki çalışmalar bu gezegenlerin önemli sayıda olduğunu öne sürüyordu, ancak yeni araştırma Kepler'in sonuçlarının doğru olmadığını ve tahmini oluşum oranlarının güvenilmez hale geldiğini öne sürüyor.

Yıldızların özelliklerini hassas bir şekilde ölçen Gaia uzay aracının kullanıldığı çalışma, Kepler'in yıldızlarının çoğunun önceden düşünülenden daha büyük ve daha sıcak olduğunu ortaya koyuyor. Gaia'nın iyileştirilmiş verileri, Kepler'in sonuçlarının yanlışlığını ortaya koyuyor ve kırmızı cücelerin çevresinde Dünya boyutunda gezegenlerin daha yaygın olduğu varsayımını daha da zayıflatıyor.

Araştırma önceki tahminlere meydan okurken, kırmızı cücelerin etrafındaki geçişleri tespit etmedeki zorluklar nedeniyle Dünya benzeri gezegenleri bulmanın zor olduğunu belirtmek önemlidir. Üstelik, yüksek radyasyon seviyeleri ve dengesiz atmosfer potansiyeli göz önüne alındığında, kırmızı cüce gezegenlerin yaşanabilirliği hala bir belirsizlik konusu.

Dünya büyüklüğündeki dış gezegenler, farklı yıldız türleri ve bunların yaşanabilir bölgeleri hakkında öğrenilecek daha çok şey var. Daha doğru veriler elde edildikçe ve bilim insanları daha fazla araştırma yaptıkça anlayışımız derinleşmeye devam edecek. Dünya büyüklüğündeki gezegenlerin yaşanabilir bölgelerdeki yaygınlığını belirleme arayışı hem kırmızı cücelerin hem de Güneş benzeri yıldızların çevresinde devam ediyor.

kaynaklar:

– “Kepler'in M ve FGK Yıldızlarının Yaşanabilir Bölgesinde Daha Fazla Dünya Boyutunda Gezegen Bulunduğuna Dair Kanıt Yok” (The Astronomical Journal, arxiv.org)