Kuantum Bilgi Dönüşümünde Bir Atılım: Oda Sıcaklığında MW'dan Optik'e Dönüştürücü

Varşova Üniversitesi Fizik Fakültesi'nden bir öğrencinin de aralarında bulunduğu QOT Kuantum Optik Teknolojileri Merkezi'ndeki bilim adamlarından oluşan bir ekip, mikrodalga ve optik fotonlar arasında kuantum bilgisini dönüştürebilen devrim niteliğinde bir cihaz geliştirdi. Nature Photonics'te yayınlanan araştırmaları, kuantum teknolojileri, kuantum ağ altyapısı ve mikrodalga radyo astronomisinde geniş kapsamlı uygulamalara sahip yeni bir mikrodalga algılama yöntemini ortaya koyuyor.



Kuantum bilgisini dönüştürme yeteneği, bir cihazda müzik çalarken dijital dosyaların elektrik akımına nasıl dönüştürüldüğüne benzer. Bu durumda bilim insanları kuantum bilgisini tek bir mikrodalga fotondan tek bir optik fotona başarıyla aktardı. Ancak tek fotonlu işlemleri gerçekleştirmek, gereken hassasiyet ve gürültüyü en aza indirme ihtiyacı nedeniyle inanılmaz derecede zordur. Dahası, mikrodalga fotonlarından binlerce kat daha yüksek enerji seviyelerine sahip olan optik fotonlarla etkileşime girmek, ek bir karmaşıklık katmanı ekler.



Kuantum bilgilerinin dönüştürülmesi, kuantum bilgisayarları gibi farklı kuantum cihazlarını birbirine bağlayan hibrit kuantum ağları için gereklidir. Kuantum hesaplama, mikrodalga fotonları ve süper iletken devreler kullanılarak gerçekleştirilebilirken, bu şekilde kodlanan kuantum bilgilerinin uzun mesafeli aktarımı, gürültü birikimi nedeniyle engelleniyor. Bu sorun, kuantum bilgisini optik fiberler aracılığıyla verimli bir şekilde ileten optik fotonların kullanılmasıyla aşılmaktadır. Bu nedenle, kuantum bilgisi için mikrodalgadan optiğe dönüştürücü, kuantum bilgisayarlar ile kuantum internet arasındaki boşluğun kapatılmasında hayati öneme sahiptir.



Bilim insanları bu atılımı hem mikrodalga hem de optik fotonlarla etkileşime girebilen Rydberg atomlarını kullanarak başardılar. Rubidyum atomlarındaki değerlik elektronlarının lazerle uyarılmasıyla üretilen Rydberg atomlarının boyutu çarpıcı biçimde artıyor ve ilgi çekici özellikler sergiliyor. Mikrodalgadan optiğe dönüşümün önceki gösterileri, karmaşık manyeto-optik düzeneklerde sıkışıp kalan lazerle soğutulmuş atomlarla sınırlıydı. Varşova Üniversitesi'ndeki ekip, bu dönüşümün oda sıcaklığında bir cam hücredeki atomik buharlar kullanılarak gerçekleştirilebileceğini başarıyla gösterdi ve gelecekte basitleştirilmiş ve potansiyel olarak minyatürleştirilmiş bir dönüştürücünün önünü açtı.



Ek olarak, yeni dönüşüm şeması oldukça düşük gürültü seviyeleri ve işlemleri tek fotonlar üzerinde gerçekleştirme yeteneğini sergiliyor. Bu çığır açan yenilik, dönüştürücünün atomik yakalamaya veya yeniden pompalamaya ihtiyaç duymadan sürekli çalışmasına olanak tanır. Kurulumun basitliği, yalnızca UW'deki araştırmacılar tarafından elde edilen dönüştürme sürecinin önemli ölçüde geliştirilmiş parametreleriyle aşılabilir.



Bu keşif, kuantum bilgi işleme teknolojilerinin ilerlemesinde ve bunların pratik uygulamalara entegrasyonunda ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Oda sıcaklığında MW'dan optiğe dönüştürücünün geliştirilmesiyle, kuantum ağları ve kuantum hesaplama olanakları katlanarak genişledi.



kaynaklar:

– Nature Photonics (2023), DOI: 10.1038/s41566-023-01295-w

sonrası navigasyon