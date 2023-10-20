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Güney Kutbu'nda Deniz Hayvanlarının Kayboluşu: İklim ve Deniz Seviyesi Gizemi

ByVicky Stavropoulou

Ekim 20, 2023
Güney Kutbu'nda Deniz Hayvanlarının Kayboluşu: İklim ve Deniz Seviyesi Gizemi

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, Güney Kutbu'nda 390 ila 385 milyon yıl önce meydana gelen deniz hayvanlarının gizemli kayboluşunu gün ışığına çıkardı. Yapılan araştırma, iklim ve deniz seviyesindeki değişikliklerin deniz ekosistemleri üzerindeki derin etkisine dair yeni bilgiler sunuyor.

Erken-Orta Devoniyen döneminde, günümüz Afrika, Güney Amerika ve Antarktika'nın bazı kısımlarını içeren süper kıta Gondwana, Güney Kutbu yakınında bulunuyordu. Şu anda Antarktika ile ilişkilendirdiğimiz buzlu manzaranın aksine, bu eski kara kütlesi daha sıcak iklimlere ve daha yüksek deniz seviyelerine maruz kaldı ve bu da yoğun su baskınlarına yol açtı.

Bilim adamları, daha soğuk sularda yaşayan bir grup deniz hayvanı olan Malvinoxhosan biyotasının ortaya çıkışı ve daha sonra ortadan kaybolması karşısında uzun zamandır şaşkına dönmüş durumdalar. Bu grup, birçoğunun nesli tükenmiş olan çeşitli kabuklu deniz hayvanlarından oluşuyordu. Araştırmanın başyazarı Dr. Cameron Penn-Clarke, iki yüzyıllık bir gizemin ardından, bu hayvanların kökeninin ve ortadan kaybolmasının nihayet çözüldüğünü açıklıyor.

Bu olguyu araştırmak için araştırmacılar büyük miktarda fosil verisi topladı ve analiz etti. Gelişmiş analitik yöntemler kullanarak, her biri kendine özgü fosil kayıtları içeren antik kaya katmanlarını dikkatle incelediler. Analiz, deniz hayvanı çeşitliliğinde giderek artan bir düşüş gösteren 7 ila 8 farklı katmanı ortaya çıkardı.

Bu katmanları eski çevresel veriler ve küresel sıcaklık kayıtlarıyla karşılaştıran araştırmacılar endişe verici bir keşifte bulundu. Deniz türlerinin çeşitliliğindeki azalma ile dalgalanan deniz seviyeleri ve iklim değişiklikleri arasında güçlü bir korelasyon buldular. Malvinoxhosan biyotasının gelişmesi küresel bir soğuma aşamasındaydı. Daha serin koşullar, bu hayvanların kutupların yakınındaki kutup çevresindeki termal bariyerlerden faydalanarak uzmanlaşmalarına olanak sağladı. Ancak sıcaklıklar artmaya başladıkça Malvinoxhosan hayvanları ortadan kaybolarak sıcak sulara daha uygun türlerin oluşmasına neden oldu.

Bu dönemde deniz seviyesindeki değişiklikler muhtemelen doğal okyanus bariyerlerini bozarak sıcak ekvator sularının Güney Kutbu'na sızmasına olanak tanıdı. Sonuç olarak, bu sıcak su türleri baskın hale geldi ve Malvinoxhosan deniz canlılarının yok oluşunun sinyalini verdi. Malvinoxhosan biyotasının ortadan kaybolmasının neden olduğu kutup ekosistemlerinin bozulması felaketle sonuçlandı ve geri döndürülemezdi.

Dr. Penn-Clarke bunu "390 milyon yıllık bir cinayet gizemi" olarak tanımlıyor. Çalışmanın bulguları, deniz seviyesindeki ve sıcaklıktaki değişikliklerin birleşik etkilerinin, bu yok oluş olayını tetikleyen temel faktörler olduğunu gösteriyor. Bu özel olay Erken-Orta Devoniyen döneminde bilinen yok oluşlarla örtüşse de araştırmacılar doğru yaş çıkarımlarından yoksundur.

Kutup ortamlarının ve ekosistemlerin deniz seviyesindeki ve sıcaklıktaki değişikliklere karşı hassasiyetini anlamak, özellikle mevcut biyolojik çeşitlilik krizi ışığında çok önemlidir. Çalışma kutup bölgelerinde meydana gelen değişikliklerin kalıcı doğasının altını çiziyor. Bu bulgular, bu hassas ekosistemlerin korunması ve muhafaza edilmesinin aciliyetini vurgulamaktadır.

kaynaklar:
– Çalışmanın başyazarı, Witwatersrand Üniversitesi, Evrimsel Çalışmalar Enstitüsü'nden Dr. Cameron Penn-Clarke.

By Vicky Stavropoulou

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