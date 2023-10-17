Tek Molekül Düzeyinde Biyomoleküllere Bağlanan Glikanların Doğrudan Görüntülenmesi

Max-Planck Katı Hal Araştırma Enstitüsü'nden organik kimyagerlerden oluşan bir ekip, Tübingen Üniversitesi ve Kopenhag Üniversitesi'nden araştırmacılarla işbirliği içinde, biyomoleküllere bağlı glikanların görüntülerini yakalamak için bir mikroskopi yöntemi geliştirdi. Çeşitli biyolojik süreçlerde yer alan karbonhidratlar olan glikanlar tipik olarak hücre yüzeylerinde bulunur. Science dergisinde yayınlanan bu araştırma, tek molekül düzeyinde görüntüleme tekniklerinde çığır açıcı bir gelişme sunuyor.

Glikanlar protein katlanmasında çok önemli bir rol oynar ve biyolojik süreçlerdeki önemlerinden dolayı kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Bu çalışmada araştırmacılar, lipid ve protein moleküllerine (glikozaminoglikanlar ve glikokonjugatlar olarak bilinir) bağlı glikanları gümüş ve bakır yüzeylere itmek için bir elektrosprey tekniği kullandılar. Bu, taramalı tünelleme mikroskobu kullanılarak moleküllerin doğrudan görüntülenmesine olanak sağladı.

Bu tekniği kullanarak araştırma ekibi, glikan zincirleri içindeki belirli monosakaritleri tanımlayabildi ve glikanların protein omurgaları üzerindeki yönelimi ve bağlanma pozisyonları hakkında fikir sahibi oldu. Bilim adamları ayrıca, erken kanser biyobelirteçlerinin saptanmasına potansiyel olarak yardımcı olabilecek, müsin proteinlerine bağlı oksijene bağlı glikanların görüntülerini yakalayarak bu görüntüleme yönteminin uygulanmasını da gösterdiler.

Bu yeni görüntüleme tekniği, bilinmeyen glikolipitlerin ve glikoproteinlerin tanımlanması da dahil olmak üzere çeşitli araştırma çabalarında büyük bir potansiyele sahiptir. Glikanların dizilerini ve konumlarını tek molekül seviyesinde görselleştirme yeteneği, bu karbonhidratların biyolojik süreçlerdeki yapısal özellikleri ve fonksiyonel rolleri hakkında değerli bilgiler sağlar.

Kaynak: Kelvin Anggara ve diğerleri, Proteinlere ve lipitlere bağlı glikanların tek molekül düzeyinde doğrudan gözlemlenmesi, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adh3856