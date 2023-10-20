İki Çekirdekli Rutenyum Kompleksi Yüksek Derecede Seçici Fotokatalitik CO2 Azaltımını Sağlar

Tsukuba Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, CO2'yi karbon monoksite (CO) dönüştürmek için etkili bir fotokatalizör görevi gören çift çekirdekli bir rutenyum (Ru) kompleksi geliştirerek yenilenebilir enerji alanında önemli ilerleme kaydetti. Bu atılım, fosil yakıtların tükenmesi ve küresel ısınmayla mücadele konusunda büyük umut vaat ediyor.

Bitkilerdeki fotosentez sürecine benzer şekilde, güneş enerjisinin kimyasal enerjiye dönüştürülmesi ve depolanması, çevresel zorlukların çözümünde çok önemlidir. Ekip, yüksek verimli bir CO2 azaltma reaksiyonu elde etmek için Ru iki çekirdekli kompleksin güçlü fotokatalitik özelliklerinden yararlandı ve bu da CO için %99'un üzerinde bir seçiciliğe yol açtı.

Deneyi gerçekleştirmek için, fotokatalizör olarak Ru dinükleer kompleksi ve kurban indirgeyici ajanı içeren bir dimetilasetamid ve su karışımı, bir CO450 atmosferinde merkezi dalga boyu 2 nm olan ışığa maruz bırakıldı. 10 saat sonra indirgeyici maddenin tamamı tükendi ve CO2 başarıyla CO'ya dönüştürüldü.

Araştırmacılar, reaksiyonun 450 nm'deki maksimum kuantum veriminin %19.7 olduğunu belirledi. Dikkat çekici bir şekilde, fotokatalitik CO2 azaltımı, gaz fazındaki başlangıçtaki CO2 konsantrasyonu %1.5'e düştüğünde bile kayda değer bir verimlilikle ilerledi. Bu, ortama verilen CO2'nin neredeyse tamamının CO'ya dönüştürülebileceğini göstermektedir.

Yeni geliştirilen Ru dinükleer kompleksinin arttırılmış stabilitesi, kullanılan ligandın güçlü şelatlayıcı etkisine bağlanmaktadır. Kompleksin iki Ru kompleksi kısmı ışığa duyarlı hale gelerek reaksiyon koşulları altında stabilitesini daha da arttırır.

Araştırmacılar, Dünya atmosferine eşdeğer daha düşük CO2 konsantrasyonlarında bile CO2 azaltma sürecini verimli bir şekilde yürütebilecek bir reaksiyon sistemi oluşturmak için Ru kompleksinin katalitik aktivitesini daha da geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu araştırma, CO2'yi katma değerli kimyasallara dönüştürmek için güneş enerjisinden yararlanma konusunda yeni olanaklar sunuyor ve karbon emisyonlarının olumsuz etkileriyle mücadelede umut verici bir yaklaşım sunuyor.

Kaynak: Amerikan Kimya Derneği Dergisi