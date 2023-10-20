Şeytan Kuyruklu Yıldızı: Dünya'ya Yaklaşan Devasa Bir Göksel Ziyaretçi

Gece gökyüzünün uçsuz bucaksız genişliğinde meteor yağmurlarının ve nadir kuyruklu yıldız geçişlerinin nefes kesen güzelliğini yakalamak, gökyüzü gözlemcileri için ödüllendirici bir deneyim olabilir. Meteor yağmurları sık sık meydana gelse de kuyruklu yıldızların ortaya çıkışı gerçekten nadirdir. Ancak gök harikalarına meraklıysanız takvimlerinize 2024 yılını işaretleyin, çünkü 12P/Pons-Brooks adlı devasa bir kuyruklu yıldız, sizi hayrete düşürecek şekilde Dünya'ya çok yaklaşacak. Eşsiz boynuz benzeri şekli nedeniyle Şeytan Kuyruklu Yıldızı olarak adlandırılan bu devasa kuyruklu yıldız, Everest Dağı'ndan önemli ölçüde daha büyüktür.

WordsSideKick.com tarafından hazırlanan bir rapora göre, 21 Nisan 2024'te 12P/Pons-Brooks kuyruklu yıldızı Dünya'ya oldukça yaklaşacak. Yaklaşık 30 kilometre büyüklüğündeki bu göksel ziyaretçi, buz, toz ve gaz karışımı olan kriyomagmadan oluşuyor. Kuyruklu yıldız yakın zamanda 5 ve 7 Ekim tarihlerinde patlayarak kendine özgü boynuz çiftini ortaya çıkardı. Bu patlama, 20 yıllık hareketsiz bir dönemin ardından 69 Temmuz'dan bu yana ikinci patlamayı işaret ediyor. Şu anda iç güneş sistemine doğru yol alan Şeytan Kuyruklu Yıldızı, güneşe en yakın konumuna doğru ilerliyor.

Yakından yaklaşırken Şeytan Kuyruklu Yıldızı çıplak gözle görülebilecek, ancak teleskop kullanmak görüşü iyileştirecek. Uğursuz ismine rağmen uzmanların kuyruklu yıldızın Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmadığı konusunda bizi temin ettiğini belirtmekte fayda var. Kuyruklu yıldız, gezegenimizle karşılaşmasının ardından 2095 yılına kadar güneş sisteminin dış kenarlarına doğru yolculuğunu gözlerimizden gizlenerek sürdürecek.

12P/Pons-Brooks veya Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nın keşfi, onu ilk kez 12 Temmuz 1812'de tespit eden gökbilimci Jean-Louis Pons'a atfedilebilir. Aktif buz volkanlarıyla bilinen bu kuyruklu yıldız, sergilenmesi belirlenen 20 kuyruklu yıldız arasında yer alıyor. devam eden volkanik aktivite. Hatta bazı uzmanlar onun şeklini Star Wars film serisindeki ikonik Millennium Falcon uzay aracıyla karşılaştırıyor.

kaynaklar:

– Canlı Bilim