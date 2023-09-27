Yeni Çip Tabanlı Fotonik Rezonatörler Rekor Düşük UV Işık Kaybına Ulaştı

Bilim insanları, rekor düzeyde düşük UV ışık kaybıyla spektrumun ultraviyole (UV) ve görünür bölgelerinde çalışan çip tabanlı fotonik rezonatörler oluşturarak UV fotonik alanında önemli bir atılım gerçekleştirdi. Bu rezonatörlerin geliştirilmesi, minyatürleştirilmiş çip tabanlı cihazların yaratılmasına ve spektroskopik algılama, su altı iletişimi ve kuantum bilgi işleme gibi alanlardaki ilerlemelere olanak sağlıyor.

UV fotoniği, telekomünikasyon ve görünür fotonik ile karşılaştırıldığında daha az araştırılmış olmasına rağmen, kuantum hesaplamada belirli atomik geçişlere erişim ve biyokimyasal algılama için spesifik floresan moleküllerin uyarılması açısından çok önemlidir. Yeni geliştirilen rezonatörler, UV dalga boylarında çalışan fotonik devreler oluşturmak için bir temel oluşturuyor.

Araştırmacılar, mikrorezonatörleri oluşturmak için atomik katman biriktirme (ALD) sürecini kullanarak alümina ince filmler kullandılar. Yüksek bant aralığı ve UV fotonlarına karşı şeffaflığıyla alümina, ışık kaybını azaltmak için ideal bir malzeme olduğunu kanıtladı. Bilim insanları, tasarım ve üretim tekniklerini dikkatli bir şekilde optimize ederek UV dalga boylarında düşük bir kayıp elde etti.

Mikrorezonatörler, ışığın hapsedilmesine izin veren bir kaburga dalga kılavuzu yapısı oluşturmak için bir aşındırma işlemi kullanılarak üretildi. Araştırmacılar, ışığın hapsedilmesi ile saçılma kayıplarının en aza indirilmesi arasında bir denge kuracak en uygun aşındırma derinliğini belirlemek için simülasyonlar gerçekleştirdi.

Ekip ayrıca hesaplamalarına dayanarak halka rezonatörleri başarıyla inşa etti. Bu halka rezonatörler, UV ve mavi bantlarda ışık kaybının azaldığını gösteren olağanüstü kalite faktörleri (Q faktörleri) sergiledi. Dalga boyları üzerinde hassas kontrol ve fotonik entegre devrelere entegre UV ışık kaynaklarının oluşturulması için yüksek bir Q faktörünün elde edilmesi şarttır.

Düşük UV ışık kaybına sahip çip bazlı fotonik rezonatörlerin keşfi, UV fotonik için kritik bir noktaya işaret ediyor. Telekomünikasyon ve görünür dalga boyları için geliştirilen frekans tarakları ve enjeksiyon kilitleme gibi yapıların uygulanmasına yönelik olanaklar artık UV bandını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. CMOS uyumlu alümina kullanımıyla UV fotoniğinin mevcut teknolojiyle entegrasyonu daha mümkün hale geliyor.

Araştırma ekibi şu anda alümina bazlı halka rezonatörlerin çeşitli dalga boylarında ayarlanabilirliğini geliştirmeye odaklanıyor. Hedefleri, hassas dalga boyu kontrolü ve modülatörlere sahip kapsamlı bir fotonik entegre devre tabanlı UV sistemi kurmaktır.

Dergi Referans:

O, C., ve ark. “UV ve mavi bantlarda ultra yüksek Q alümina optik mikrorezonatörler.” Optica. doi.org/10.1364/OE.492510.

Kaynak: Optica Yayın Grubu