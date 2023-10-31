Protein Yapılarını Tahmin Etmek: DeepMind'ın AlphaFold'u İlaç Keşfinde Devrim Yaratıyor

DeepMind tarafından geliştirilen bir yapay zeka sistemi olan AlphaFold'un 2016 yılında çığır açan bir şekilde piyasaya sürülmesinin ardından, en son sürüm olan AlphaFold 2, 2020'de piyasaya sürüldü. Ancak DeepMind'ın yenilikçiliği burada bitmedi. Bugün DeepMind, ilaç keşfinde devrim yaratma potansiyeline sahip yeni ve gelişmiş yeteneklere sahip AlphaFold 2'nin halefinin piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

En son AlphaFold sürümü, dünyanın en büyük açık erişimli biyolojik molekül veritabanı olan Protein Veri Bankası'ndaki hemen hemen tüm moleküller için tahminler üretme yeteneğine sahiptir. DeepMind'in ilaç keşfine odaklanan bir yan ürünü olan Isomorphic Labs, terapötik ilaç tasarımına yardımcı olmak için halihazırda bu gelişmiş modelden yararlanıyor. Hastalık tedavisi için hayati önem taşıyan çeşitli moleküler yapıları karakterize eden yeni AlphaFold modeli, yeni ve etkili ilaçların geliştirilmesini hızlandırmayı amaçlıyor.

Yeni AlphaFold'u diğerlerinden ayıran şey, protein tahmininin ötesinde genişletilmiş kapsamıdır. DeepMind, bu modelin, reseptör proteinlerine bağlanan ve hücresel iletişimde değişikliklere neden olan moleküller olan ligandların yapılarını doğru bir şekilde tahmin edebildiğini iddia ediyor. Ayrıca hayati genetik bilgiler içeren nükleik asitlerin yapılarını ve protein oluşumundan sonra meydana gelen kimyasal değişiklikleri içeren translasyon sonrası modifikasyonları da tahmin edebiliyor.

Protein-ligand yapılarını tahmin etmek, bilim adamlarının terapötik özelliklere sahip potansiyel olarak güçlü molekülleri tanımlamasına ve tasarlamasına olanak tanıdığından ilaç keşfinde hayati öneme sahiptir. Geleneksel olarak farmasötik araştırmacılar, proteinlerin ve ligandların nasıl etkileşime girdiğinin simüle edilmesini içeren yerleştirme yöntemlerine güveniyor. Bu yöntemler referans protein yapılarını ve ligandlar için önerilen bağlanma pozisyonlarını gerektirir. Ancak en yeni AlphaFold ile referans protein yapısına veya önerilen konuma olan ihtiyaç ortadan kalkıyor. Model, kapsamlı şekilde karakterize edilmemiş proteinlerin yapılarını tahmin edebiliyor ve bunların diğer moleküllerle etkileşimlerini simüle edebiliyor. Bu seviyedeki modelleme mevcut yerleştirme yöntemlerinin yeteneklerini aşıyor.

DeepMind, son modellerinin, ilaç keşfi için kritik bir alan olan antikor bağlanmasını tahmin etmede önemli ilerlemeler sergilediğini vurguluyor. Yapay zekanın insan vücudundaki karmaşık moleküler mekanizmaya ilişkin anlayışımızı geliştirme potansiyeli, yeni AlphaFold'un olağanüstü performansıyla açıkça ortaya çıkıyor.

Olağanüstü yeteneklerine rağmen en yeni AlphaFold mükemmel değil. Ayrıntılı bir teknik incelemede DeepMind ve Isomorphic Labs araştırmacıları, sistemin RNA moleküllerinin yapılarını tahmin ederken sınırlamaları olduğunu kabul ediyor. RNA molekülleri vücutta protein sentezi talimatlarının taşınmasında hayati bir rol oynar. Ancak hem DeepMind hem de Isomorphic Labs'ın bu sınırlamayı aşmak ve yapay zeka sistemlerini daha da geliştirmek için aktif olarak çalıştığı açıktır.

SSS:

S: AlphaFold nedir?

C: AlphaFold, DeepMind tarafından geliştirilen ve insan vücudundaki protein yapılarını doğru bir şekilde tahmin eden bir yapay zeka sistemidir.

S: AlphaFold ilaç keşfine nasıl yardımcı olur?

C: AlphaFold, protein yapılarını ve ligandlarla etkileşimleri doğru bir şekilde tahmin ederek potansiyel ilaçlar için yeni moleküllerin tanımlanmasına ve tasarlanmasına yardımcı olur.

S: Ligandlar nelerdir?

C: Ligandlar, reseptör proteinlerine bağlanan ve hücresel iletişimi etkileyen moleküllerdir.

Soru: Nükleik asitler nelerdir?

C: Nükleik asitler, çeşitli biyolojik süreçler için hayati önem taşıyan genetik bilgileri içeren moleküllerdir.

S: AlphaFold'un yerleştirme yöntemlerinden farkı nedir?

C: AlphaFold, bir referans yapısına veya önerilen bağlanma pozisyonlarına ihtiyaç duymadan, mevcut yerleştirme yöntemlerinin yeteneklerini aşarak protein yapılarını tahmin edebilir.

S: AlphaFold'un mevcut sınırlaması nedir?

C: AlphaFold, protein sentezinde hayati bir rol oynayan RNA moleküllerinin yapılarını doğru bir şekilde tahmin etme konusunda hala zorluklarla karşı karşıyadır.