Hint Okyanusu'nda Mercan Resiflerinin Ağarmasının En Derin Kanıtı Keşfedildi

By

Bilim insanları Hint Okyanusu'nda çığır açıcı bir keşif yaparak mercan resiflerinin ağarmasına ilişkin şimdiye kadar kaydedilen en derin kanıtları ortaya çıkardı. 90 metrenin üzerindeki derinliklerde bulunan bu kanıt, okyanus ekosisteminin sağlığı için hayati önem taşıyan mercan kayalıklarına verilen zararın ciddiyetini ortaya koyması açısından önem taşıyor.

Nature Communications'da yayınlanan, Plymouth Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen bir araştırma, Hint Okyanusu yüzeyinin 90 metreden daha altında bulunan mercan kayalıklarında yoğun bir ağartma yaşandığını ve belirli bölgelerde resiflerin yüzde 80'e kadarının etkilendiğini ortaya çıkardı. . Bu hasar Hint Okyanusu'ndaki deniz sıcaklığındaki yüzde 30'luk artışa bağlanabilir.

Şaşırtıcı bulgular, daha derindeki mercanların okyanus ısınmasına karşı daha dayanıklı olduğu yönündeki önceki inançla çelişiyor. Araştırmanın baş araştırmacısı Dr. Phil Hosegood, şaşkınlığını dile getirerek, "Dünyanın her yerinde benzer derinliklerdeki resifler, benzer iklim değişikliklerinden dolayı muhtemelen risk altında" dedi.

Araştırmacılar, Orta Hint Okyanusu'ndaki çalışmaları sırasında su altı robotlarından ve uydu tarafından oluşturulan oşinografik verilerden yararlandı. Kasım 2019'daki bir araştırma gezisi sırasında, kameralarla donatılmış uzaktan kumandalı su altı araçlarını kullanarak daha derin resiflerde mercan ağarmasının ilk işaretlerini gözlemlediler. Bu ağarmaya, El Nino'ya benzer bölgesel iklim desenleriyle bağlantılı olan ve iklim kriziyle daha da yoğunlaşan, sıcaklığın derinlikle hızla değiştiği bir katman olan termoklinin derinleşmesi neden oldu.

Etkilenen resifin bazı kısımları 2020 ile 2022 yılları arasında iyileşme işaretleri gösterse de bilim insanları derin okyanusta artan izleme çabalarının aciliyetini vurguluyor. Sığ su mercanlarına verilen zararı telafi etmesi beklenen mezopotik mercanların da savunmasız olduğu ortaya çıktı.

Hindistan hükümetinin verilerine göre, son birkaç on yılda tropik Hint Okyanusu'nda okyanus ısınmasında önemli bir artış yaşandı; Deniz Yüzeyi Sıcaklığında (SST) 1'den 1951'e kadar ortalama 2015 santigrat derecelik bir artış yaşandı. Bu ısınma her on yılda 0.15 santigrat derece oranında gerçekleşiyor.

Bu keşif, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve dünya çapındaki mercan resiflerini korumak için acil eylem ihtiyacını vurguluyor. Hasarın boyutunu anlamak ve bu hassas ekosistemler için etkili koruma stratejileri geliştirmek amacıyla izleme çalışmaları artırılmalıdır.

kaynaklar:

– Doğa İletişimi (Çalışma)

– Plymouth Üniversitesi (Araştırma Enstitüsü)

– Hindistan Hükümeti Verileri