Hint Okyanusu'nda Mercan Resiflerinin Ağartılmasının Bilinen En Derin Kanıtı Keşfedildi

Plymouth Üniversitesi'nden bilim adamlarının yürüttüğü yeni bir çalışma, Hint Okyanusu'nda yüzeyin yaklaşık 300 metre altında bulunan bir mercan kayalığında mercan ağarmasının bilinen en derin kanıtlarını ortaya çıkardı. Mercan ağartması, sıcaklık, besin maddeleri veya ışıktaki değişiklikler gibi stres faktörlerinin mercanların dokularında yaşayan zooxanthellae alglerini dışarı atmasına neden olması ve bunun sonucunda mercanların beyazlaşmasıyla ortaya çıkar. Mercan ağarmasının en yaygın nedeni, iklim değişikliği nedeniyle okyanus sıcaklıklarının ısınmasıdır.

Daha derin ve soğuk sularda bulunan mezopotik mercan ekosistemlerinin daha önce sığ su resiflerine sığınak sağladığı düşünülüyordu. Ancak çalışma, bu ekosistemler ile sığ mercanlar arasında sınırlı bir bağlantı buldu ve bu durum, bunların okyanusların ısınmasına karşı duyarlılıklarının anlaşılması gerektiğinin altını çizdi. Orta Hint Okyanusu'ndaki ağartma olayı, okyanus sıcaklıklarında %30'luk bir artışa neden olan ve ısınmaya karşı dirençli olduğuna inanılan derinliklerdeki mercan resiflerinin %80'ine zarar veren Hint Okyanusu dipolüne atfedildi.

Araştırmanın ortak yazarı Dr. Philip Hosegood, bulgular karşısında şaşkınlığını ifade ederek, daha derindeki mercanların, yaşadıkları daha soğuk sular nedeniyle okyanus ısınmasına karşı dirençli olduğunun düşünüldüğünü belirtti. Ancak bu çalışma, daha derin resiflerin de iklim değişikliği riski altında olduğunu gösteriyor.

Nature Communications dergisinde "Termoklin derinliğindeki değişikliklerle ilişkili mezopotik mercan ağartması" başlıklı çalışma yayınlandı. Plymouth Üniversitesi'nden araştırmacılar on yılı aşkın süredir Orta Hint Okyanusu'nda çalışmalar yürütüyorlar. Araştırma gezileri sırasında, bölgenin oşinografisi ve biyolojik çeşitliliği hakkında bilgi toplamak için uydu tarafından oluşturulan veriler, yerinde izleme ve su altı robotlarının bir kombinasyonunu kullanıyorlar.

Araştırmacılar, Kasım 2019'daki bir araştırma gezisi sırasında mercan hasarına dair kanıtlar keşfettiler. Uzaktan kumandalı, izleme kameralı su altı araçları, ağarmış mercanların görüntülerini yakalarken, sığ su resiflerinde hiçbir ağarma belirtisi görülmedi. Yolculuk sırasında toplanan verilerin yanı sıra okyanus sıcaklıklarına ilişkin uydu bilgilerinin daha ileri analizi, ağartmanın, iklim değişikliğinin doğal değişkenlik döngülerini güçlendirmesinden kaynaklanan termoklinin derinleşmesinden kaynaklandığını ortaya çıkardı.

Çalışma, mezopotik mercan ekosistemlerinin termal strese karşı savunmasızlığını vurguluyor ve derin okyanus deniz tabanının izlenmesinin önemini vurguluyor. Ağartma olayından bu yana resifin büyük bölümlerinin toparlanması, mezopotik mercanların iyileşme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor, ancak aynı zamanda gelecekteki ağartma olaylarının mercan ölümleri ve biyolojik çeşitlilik kaybı üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri de artırıyor.

Araştırmacılar, iklim değişikliğinin derin su mercanları üzerindeki etkilerine ilişkin anlayışımızı genişletmenin çok önemli olduğu, çünkü bu ekosistemlerin büyük ölçüde yeterince araştırılmadığı sonucuna vardı. El Niño ve Hint Okyanusu Dipolü'nün birleşik etkisi, bölgede hissedilen etkileri daha da şiddetlendiriyor ve bu kritik yaşam alanlarını korumak için daha fazla araştırma ve koruma çabasına duyulan ihtiyacı vurguluyor.

kaynaklar:

– Plymouth Üniversitesi: (URL sağlanmadı)

– EcoWatch: (URL sağlanmadı)