Gökbilimciler Galaktik Evrim Anlayışını Geliştirmek İçin Derin Öğrenmeyi Kullanıyor

Tokyo Üniversitesi gökbilimcisi Keiya Hirashima liderliğindeki bir gökbilimci ekibi, ölmekte olan büyük yıldızların ürettiği kozmik patlamaları simüle etmek için derin öğrenmeyi kullandı. Araştırmacılar, süpernova modellemesini geliştirerek galaktik oluşum ve evrim hakkında daha derin bir anlayış kazanmayı umuyorlar. Bu patlamaların karmaşık yönlerinin doğru simülasyonu, yaşam için gerekli olan kimyasal elementlerin evrendeki dağılımına dair içgörüleri ortaya çıkarabilir.

Hirashima, bir Hackathon etkinliği sırasında derin öğrenmeyi hava tahminlerine uygulamaktan ilham aldı. Hava tahminindeki akışkanlar dinamiği hesaplamaları ile süpernova patlamaları çalışmaları arasındaki benzerliği fark eden Hirashima, derin öğrenme modellerinin kendi araştırma alanında kullanılmak üzere değiştirilip değiştirilemeyeceğini merak etti.

Yıldızlar yaşamları boyunca çekirdeklerinde nükleer füzyon yoluyla kimyasal elementler üretirler. Bir yıldız artık daha ağır elementleri birleştiremediğinde, yerçekimine karşı koyan dış basınç çöker ve yıldızın dış katmanlarının bir süpernova şeklinde patlamasına neden olur. Bu patlama, yıldızın ürettiği elementleri uzaya dağıtır ve sonunda onları gelecek nesil yıldızlara ve onların yörüngesindeki gezegenlere dahil eder. Bu nedenle süpernovaları anlamak, insanlar da dahil olmak üzere yaşamın kökeni hikayesini çözmek için çok önemlidir.

Süpernovalar yalnızca galaksilerin kimyasal zenginleşmesini etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda galaktik evrimde de önemli bir rol oynuyor. Mevcut galaksi davranışı modelleri, mükemmel bir küresel şekil varsayarak süpernova patlamalarını aşırı basitleştirmektedir. Ancak gerçekte bu patlamalar asimetriktir ve yıldız kabuğunun bazı bölgeleri diğerlerinden daha karmaşıktır.

Gökbilimciler, derin öğrenmeyi kullanarak simülasyonlar sırasında patlamanın daha yakından dikkat edilmesi gereken belirli kısımlarını belirleyebilir, hesaplama adımlarını azaltabilir ve doğruluğu artırabilir. Hirashima'nın ekibi, 3 yıllık süpernova evrimi için hesaplama süresini %100,000 oranında azaltan 99D-MIM adı verilen yeni bir model geliştirdi. Bu buluş, hesaplama darboğazlarının aşılmasına ve sahadaki araştırmaların hızlandırılmasına yardımcı olabilir.

Ekibin çalışması süpernova çalışmalarının ötesinde olasılıklara kapı açıyor. Yeni derin öğrenme yaklaşımı, yıldız patlaması bölgeleri (yoğun yıldız oluşumuna sahip büyük gökada parçaları) gibi galaktik evrimi etkileyen diğer olaylara da uygulanabilir. Ek olarak ekip, yıldız doğumunu modellemek için 3D-MIM kullanımını genişletmeyi ve evrene dair anlayışımızı daha da geliştirmeyi hedefliyor.

FAQ

S: Derin öğrenme nedir?

Derin öğrenme, bilgisayarların kalıpları tanımasını ve büyük miktarda veriye dayanarak kararlar almasını sağlamak için algoritmalar kullanan bir yapay zeka alt kümesidir.

S: Süpernova nedir?

Süpernova, bir yıldızın ömrünün sonunda meydana gelen patlayıcı bir olaydır. Bu, yıldızın dış katmanlarının fırlatılmasına ve kimyasal elementlerin uzaya yayılmasına neden olur.

S: Süpernovalar neden önemlidir?

Süpernovalar, yaşam için gerekli olan kimyasal elementlerin evrene yayılmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca galaktik evrimi de etkilerler ve yaşamın kökenine dair içgörüler sağlarlar.

kaynaklar:

– [Kraliyet Astronomi Topluluğunun Aylık Bildirimleri](https://rmastronomicalsociety.org)