Tür Bolluğunun Gizemi Ortaya Çıktı: Biyoçeşitlilik Gözlemlerinden Yeni Bilgiler

Uluslararası bir araştırma ekibi tarafından yürütülen yakın tarihli bir çalışma, dünya genelinde türlerin bolluğuna ışık tuttu. Bir asırdan fazla bir süredir bilim insanları neden bazı türlerin yaygın olduğunu, bazılarının ise nadir olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Nature Ecology and Evolution dergisinde yayınlanan bu çalışma, Küresel Biyoçeşitlilik Bilgi Tesisi'nin (GBIF) verilerini kullandı ve 1'den 1900'a kadar 2019 milyardan fazla tür gözlemini analiz etti.

Araştırmacılar, tür bolluğu kalıplarının farklı tür grupları arasında farklılık gösterdiğini buldu. Kuşlar gibi iyi izlenen gruplar için, çoğu türün nadir olduğu ancak çok da nadir olmadığı ve yalnızca birkaç türün oldukça yaygın olduğu tutarlı bir model ortaya çıktı. Küresel tür bolluğu dağılımı (gSAD) olarak bilinen bu model, ilk olarak 1948'de FW Preston tarafından önerildi.

Ancak böcekler gibi diğer tür grupları için tür bolluğu perdesi, yetersiz veri nedeniyle kısmen açık kaldı. Çalışma, tür bolluğunun tespit edilmesinde ve bunların zaman içinde nasıl değiştiğinin anlaşılmasında biyolojik çeşitliliğin izlenmesinin önemini vurguladı.

Dünya çapında hem profesyonel hem de yurttaş bilim insanlarının verilerini derleyen GBIF veri tabanının kullanımının bu araştırma için değerli bir kaynak olduğu kanıtlandı. Bu, araştırmacıların 1900'den günümüze tür gözlemlerini karşılaştırmasına ve daha fazla veri elde edildikçe tür bolluğunun değişen modellerini gözlemlemesine olanak sağladı.

Çalışma, tür bolluğu kalıplarına ilişkin değerli bilgiler sağlarken, aynı zamanda tüm tür grupları için gSAD'yi tam olarak anlamak için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu da vurguladı. Örneğin neredeyse tüm kuş türleri tanımlanmış olsa da böcekler ve kafadanbacaklılar gibi diğer grupların hâlâ daha fazla gözlemlenmesi gerekiyor.

Genel olarak bu çalışma, biyolojik çeşitlilik araştırması ve izlemenin öneminin yanı sıra GBIF gibi veri paylaşım platformlarının küresel ölçekte tür bolluğu kalıplarına ilişkin anlayışımızı geliştirmedeki rolünü vurgulamaktadır.

kaynaklar:

– Doğa Ekolojisi ve Evrim dergisi