North York Moors Ulusal Parkı'ndaki Dark Skies Fringe Festivali'nde Gece Gökyüzünü Keşfedin

Gece gökyüzünün harikalarından büyülenen bir yıldız gözlemcisi misiniz? Öyleyse North York Moors Ulusal Parkı'ndaki Dark Skies Fringe Festivali sizin için mükemmel bir etkinlik. 27 Ekim – 5 Kasım tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek olan festivalde her yaşa uygun çeşitli aktiviteler yer alıyor.

Festivalin öne çıkanlarından biri de rehberli, gece dağ bisikleti gezileri ve “navigasyon” yürüyüşleri. İster deneyimli bir bisikletçi olun ister yeni başlıyor olun, bu, karanlığın altında parkı keşfetmek için eşsiz bir fırsattır.

Aileler için Danby Lodge Ulusal Park Merkezi arazisinde gündüz vakti Karanlık Gökyüzü Yolu bulunmaktadır. Bu parkur, sevdiklerinizle keyifli bir yürüyüşün tadını çıkarırken gece gökyüzünün harikalarını öğrenmenize olanak tanır.

Bir akşam etkinliği arıyorsanız Whitby Manastırı çevresinde rehberli gece gökyüzü turuna katılabilirsiniz. Bu tarihi konum, yıldızları gözlemlemek ve gök cisimleri hakkında bilgi edinmek için mükemmel bir ortam sağlar.

Ayrıca Kuzey Yorkshire Moors Demiryolu da Light Spectacular gecelerine ev sahipliği yapacak. Bu etkinlikler sırasında, Pickering ile Levisham arasında seyahat eden miras arabaları binlerce ışıkla süslenecek. Bu eşsiz deneyim kaçırılmamalı.

Dark Skies Fringe Festivali, doğayla yeniden bağlantı kurmak ve gece gökyüzünün güzelliğini takdir etmek için harika bir fırsattır. Ekim ayının kısalan günleri ve uzayan geceleri bu etkinlik için mükemmel bir ortam sağlıyor. Dünyanın en karanlık gökyüzünden bazılarını gözlemleme şansını kaçırmayın.

Festival ve etkinlikleri hakkında daha fazla bilgi için North York Moors Ulusal Parkı web sitesini ziyaret edin.

Tanımlar:

– Dark Skies Fringe Festival: North York Moors Ulusal Parkı'nda yıldızlara bakmayı ve karanlık gökyüzünü gözlemlemeyi teşvik etmek amacıyla düzenlenen bir dizi etkinlik.

– North York Moors Ulusal Parkı: İngiltere'nin Kuzey Yorkshire şehrinde bulunan, güzel manzaraları ve karanlık gökyüzüyle tanınan bir milli park.

kaynaklar:

– Kuzey York Moors Ulusal Parkı

- BBC haberleri

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