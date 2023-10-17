Yeni Analiz, Gizemli Karanlık Maddenin Karanlık Fotonlar Yoluyla Normal Maddeyle Etkileşime Girebileceğini Öne Çıkarıyor

Uluslararası bir fizikçi ekibi tarafından yürütülen yakın tarihli bir analiz, yüksek enerjili saçılma deneylerinden elde edilen belirli veriler için potansiyel bir açıklama sunuyor. Araştırmacılar, bu gözlemlerden karanlık maddeyle ilişkili varsayımsal parçacıklar olan karanlık fotonların sorumlu olabileceğini öne sürüyorlar. Evrenin kütlesinin yaklaşık %85'ini oluşturan karanlık madde, adını elektromanyetik radyasyonla etkileşime girmediği için alıyor.

Karanlık fotonlar, karanlık maddenin bulunduğu evrenin varsayımsal bir parçası olan karanlık sektörün bir parçasıdır. Bu parçacıklar, karanlık foton olarak bilinen bir ayar bozonunun karıştırılması yoluyla sıradan maddeyle potansiyel olarak zayıf bir şekilde birleşir. Bu birleşme, karanlık maddenin doğasına ve onun evrenin geri kalanıyla olan etkileşimlerine dair içgörü sağlayabilir.

Analiz, Avustralya'nın Adelaide Üniversitesi'nden Nicholas Hunt-Smith ve meslektaşları tarafından yürütüldü ve Journal of High Energy Physics'te yayınlandı. Araştırmacılar, çalışmalarında Jefferson Lab Angular Momentum çerçevesinde yüksek enerjili saçılma verilerinin küresel kuantum renk dinamiği analizini gerçekleştirdiler.

Sonuçlar, rakip Standart Model hipotezine göre karanlık foton içeren bir modelin tercih edildiğini göstermektedir. Bu tercihin anlamlılığı 6.5 standart sapmayla ölçülüyor. Analiz, bir protonla etkileşime giren yüksek enerjili bir sondayı içeren, proton içindeki kuarkların momentum dağılımının belirlenmesiyle sonuçlanan derin elastik olmayan saçılma deneylerine odaklandı.

Araştırma, Argonne Ulusal Laboratuvarı'ndan teorik fizikçi Tim Hobbs tarafından "kışkırtıcı" olarak değerlendirilse de, daha fazla araştırmaya ve belirsizliğin daha iyi ölçülmesine duyulan ihtiyacın altını çiziyor. Elektron-pozitron deneyleri gibi diğer deneyler de karanlık fotonların varlığına dair değerli bilgiler sağlayabilir.

Bu analiz, karanlık maddeyi incelemek ve onun gizemli doğasına ışık tutmak için yeni fırsatlar yaratıyor. Bilim adamları, karanlık fotonların özelliklerini ve etkileşimlerini daha fazla araştırarak, karanlık maddenin evrendeki rolünü daha iyi anlamayı umuyorlar.

kaynaklar:

– Kaynak makale: Phys.org “Karanlık tarafın elçisi: Karanlık madde, karanlık foton olarak bilinen varsayımsal bir parçacık aracılığıyla normal maddeyle etkileşime girebilir.”

– Dergi makalesi: Journal of High Energy Physics “Derin elastik olmayan saçılmada karanlık fotonlar: Standart Modelden +6.5σ sapma.”