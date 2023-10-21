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Bilim

İkili Kara Delikler Daha Önce İnanıldığından Daha Kararlı Olabilir

ByGabriel Bota

Ekim 21, 2023
İkili Kara Delikler Daha Önce İnanıldığından Daha Kararlı Olabilir

Bilim insanları, ikili kara deliklerin başlangıçta düşünülenden daha kararlı olabileceğini keşfettiler. Bu kara delikler, büyük yıldızların sonsuz yoğun bir "tekilliğe" dönüşmesiyle oluşur. Kütleleri Güneş'ten çok daha büyük olduğundan, ışığın bile kaçamayacağı kadar güçlü bir çekim kuvveti vardır. Çoğu zaman ikili kara delikler, iki büyük yıldızın birbirinin yörüngesinde dönmesiyle oluşur.

Bu kara delikler hareket ettikçe açısal momentumu sistemden uzağa taşıyan yerçekimsel dalgalar oluştururlar. Bu, kara deliklerin birlikte sarmal bir şekilde hareket etmesine ve sonunda çarpışarak daha büyük tek bir kara delik oluşturmasına neden olur. Daha önce bu sürecin kaçınılmaz olduğuna ve ikili kara deliklerin her zaman yalnız nesneler haline geleceğine inanılıyordu.

Ancak bilim adamları artık evrenin genişlediğini ve bu genişlemenin karanlık enerji olarak bilinen şey nedeniyle hızlandığını anlıyorlar. Bu karanlık enerji, kara deliklerin sürekli genişleyen bir uzay-zaman dokusunda oturmasını sağlar ve ikili kara deliklerin ayrı tutulmasına yardımcı olabileceği olasılığını artırır.

Southampton Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar bu fikri karmaşık matematiksel modeller aracılığıyla araştırdılar. Dönmeyen iki kara deliğin dengede var olabileceğini ve evrenin genişlemesinin bunların kütleçekimsel çekimine karşı koyabileceğini buldular. Bu, uzaktan bakıldığında dengedeki bir çift kara deliğin tek bir kara delik gibi görüneceği ve bunun tek bir nesne mi yoksa ikili bir sistem mi olduğunu tespit etmeyi zorlaştıracağı anlamına gelir.

Dahası, ikili kara delikler arasındaki çekimsel çekim, evrenin genişlemesinin onları birbirinden çok fazla uzaklaştırmasını engelleyecektir. Araştırmacılar bulgularının dönen kara deliklere ve çok nesneli daha karmaşık kara delik sistemlerine uygulanabileceğine inanıyor.

Çalışma, Physical Review Letters dergisinde yayımlandı.

kaynaklar:
- Southampton Üniversitesi
- Cambridge Üniversitesi

By Gabriel Bota

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