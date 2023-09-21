NASA, Bennu Asteroitinin Dünya'ya Çarpabileceği Konusunda Uyardı

NASA, geçtiğimiz günlerde 25 yıldır gözlem altında olan Bennu asteroitinin gelecekte Dünya ile çarpışma ihtimalinin bulunduğunu belirtmişti. Bilinen tehlikeli bir asteroit olan Bennu, ilk olarak 1999'da tespit edildi ve OSIRIS-REx bilim ekibine göre bilim insanları, onun Eylül 2182'ye kadar potansiyel olarak gezegenimize çarpabileceğini tahmin ediyor.

ScienceDirect'te yayınlanan bir araştırmaya göre Bennu, Dünya çevresinde altı yıllık bir yörüngeye sahip ve 1999, 2005 ve 2011 yıllarında gezegenimizle üç kez yakın temasta bulundu. Bilim insanları bir çarpma olasılığının 1'de 2,700 olduğunu tahmin ediyor; bu da şuna eşdeğer: yaklaşık %0.037'lik bir olasılık.

NASA tarafından 8 Eylül 2016'da başlatılan OSIRIS-REx misyonu, Bennu'yu derinlemesine incelemeyi amaçlıyor. Ekim 2020'de görev başarıyla asteroidin yüzeyine dokundu, bir örnek topladı ve yüzeyinden ayrıldı. Bu örneğin güneş sistemine dair önemli bilgiler sağlaması ve onun kökenlerine dair anlayışımızı yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

ABC News'e konuşan astrofizikçi Hakeem Oluyesi, OSIRIS-REx misyonunun önemine vurgu yaparak, bunun erken güneş sistemi hakkında hayati bilgiler ortaya çıkaracağını belirtti. Ayrıca toplanan örneklerde yaşam için biyolojik veya öncü moleküllerin bulunma olasılığından da bahsetti.

ABC News'in bildirdiğine göre, Bennu asteroitinin Dünya ile çarpışması halinde, çarpışma tahmini olarak 1,200 megaton enerji açığa çıkaracak; bu da insan yapımı en güçlü nükleer silahın gücünün 24 katına eşdeğer.

Sonuç olarak, NASA'nın asteroit Bennu'nun Dünya ile çarpışma potansiyeline ilişkin uyarıları, bu gök cisimleri hakkındaki anlayışımızı derinleştirmeyi ve gezegenimize getirebilecekleri potansiyel riskleri değerlendirmeyi amaçlayan OSIRIS-REx gibi devam eden bilimsel görevlerin önemine dikkat çekmektedir.

kaynaklar:

– ScienceDirect araştırması

- ABC Haberleri