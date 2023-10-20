Kendini Sürdürülebilir Uzay Görevlerine Yönelik Adımlar Atmak: Uzayda Gıda Yetiştirmek

NASA, sürekli olarak aya ve Mars'a yönelik misyonlar geliştirmek için çalışıyor, ancak karşılaştıkları zorluklardan biri, mürettebatın uzayda uzun süre kaldıkları süre boyunca yiyecekle nasıl geçinebilecekleri. Şu anda, Uluslararası Uzay İstasyonundaki astronotlar, düzenli olarak yeniden tedarik edilmesi gereken ve ideal beslenmeyi sağlayamayabilecek önceden paketlenmiş yiyeceklere güveniyor. Bu sorunu çözmek için araştırmacılar, görevler sırasında yiyecek yetiştirme olasılığını araştırıyorlar.

Bu araştırmanın ilk adımı test edilecek doğru bitkileri belirlemektir. NASA, 2015 yılında Miami'deki Fairchild Botanik Bahçesi ile işbirliği içinde "Dünyanın Ötesinde Büyümek" adlı bir proje başlattı. Bu program, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yüzlerce ortaokul ve lise fen sınıfının, uzay istasyonunun koşullarına benzer bir ortamda farklı tohumlar yetiştirmesini içeriyor. Bu sınıflarda gelişen tohumlar daha sonra daha ileri testler için NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ndeki bir odaya aktarılıyor. Bu mikro yerçekimi ortamında iyi bir şekilde büyümeye devam etmeleri halinde, daha ileri değerlendirme için uzay istasyonuna gönderilirler.

Bitki seçimine ek olarak NASA, mikro yerçekimi bahçelerine ev sahipliği yapabilecek tesisleri de test ediyor. Böyle bir tesis, Veggie olarak da bilinen Sebze Üretim Sistemidir. Altı bitkiye kadar kapasiteye sahip basit ve düşük güçlü bir odadır. Tohumlar, Dünya'daki bir bahçenin bakımına benzer şekilde, mürettebat üyelerinin kullandığı küçük kumaş "yastıklarda" yetiştiriliyor ve elle sulanıyor. Uzaydaki bu bahçeler, araştırmacıların bitkilerin mikro yerçekimi koşullarında nasıl büyüdüğünü ve uyum sağladığını, sağlıklarını ve üretkenliklerini sağlamak için ne gibi önlemlerin alınması gerektiğini anlamalarına yardımcı oluyor.

NASA, uzayda yiyecek yetiştirmek için teknoloji ve teknikler geliştirerek, düzenli ikmal görevlerine olan bağımlılığı azaltmayı ve astronotlara uzun süre boyunca taze, besleyici yiyecekler sağlamayı amaçlıyor. Bu araştırma yalnızca gelecekteki Ay ve Mars görevlerine fayda sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Dünya'daki sürdürülebilir tarıma da katkı sağlıyor.

Kaynaklar: PHYS