Yeni Araştırma Bağışıklık Sistemi Proteinlerine Işık Tutuyor

USC Michelson Yakınsak Biyobilim Merkezi'ndeki Bridge Enstitüsü tarafından Hindistan, Avustralya ve İsviçre'den uluslararası ekiplerle işbirliği içinde yürütülen yakın tarihli bir çalışma, vücudumuzun zararlı istilacılara karşı savunmasının karmaşık dansına dair içgörüler sağladı. Araştırma, özellikle COVID-19, romatoid artrit, nörodejeneratif hastalıklar ve kanser gibi hastalıklarda bağışıklık tepkimizde önemli rol oynayan belirli bağışıklık sistemi proteinlerine odaklandı.

Bağışıklık tepkimizin merkezinde, potansiyel tehditler tespit edildiğinde tetiklenen bir dizi olaydan oluşan kompleman kademesi yer alır. Bu süreç, hücreler üzerindeki spesifik reseptörleri aktive eden ve bir dizi iç sinyal başlatan, C3a ve C5a olarak bilinen protein habercilerini üretir. Ancak bu reseptörlerin, özellikle de C5aR1'in kesin mekanizmaları uzun süredir bir sır olarak kaldı.

Araştırmacılar, gelişmiş kriyo-elektron mikroskobu (kriyo-EM) tekniğini kullanarak, bu reseptörlerin çalışırken ayrıntılı görüntülerini yakalamayı başardılar. Bu görüntüler, reseptörler ve moleküller arasındaki etkileşimlerin yanı sıra, şekil değişiklikleri ve aktivasyon üzerine hücre içindeki sinyallerin iletimini ortaya çıkardı.

Çalışmanın baş yazarı ve USC Dornsife Edebiyat, Sanat ve Bilim Koleji'nde yardımcı doçent olan Cornelius Gati'ye göre, bu çalışmanın bulguları bağışıklık sistemi içindeki önemli bir reseptör ailesi hakkında önemli ve kapsamlı bilgiler sağlıyor. Araştırma, çeşitli hastalıkların tedavisinde bu reseptörleri hedef alan ilaçların geliştirilmesi için potansiyel yollar açıyor.

Cell dergisinde yayınlanan bu araştırma, bağışıklık sistemimizin karmaşıklıklarını anlamamıza katkıda bulunuyor ve vücudumuzun doğal savunmasının gücünden yararlanmayı amaçlayan gelecekteki çalışmaların temelini oluşturuyor.

kaynaklar:

– Orijinal makale: “Bridge Enstitüsü'nün yeni araştırması bağışıklık sistemi proteinlerine dair içgörüler sunuyor” (USC Haberleri)

– Çalışma yazarları: Cornelius Gati, Ravi Yadav, Htet Khant, Manish Yadav, Jagannath Maharana, Shirsha Saha, Parishmita Sarma, Chahat Soni, Vinay Singh, Sayantan Saha, Manisankar Ganguly, Samanwita Mahapatra, Sudha Mishra, Ramanuj Banerjee, Arun Shukla, Xaria Li, Trent Woodruff, Mohamed Chami