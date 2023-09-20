Timsahların Ataları Yavaşça Yaşlandı

Current Biology'de yayınlanan yeni bir çalışma, timsahlar olarak bilinen eski timsah atalarının, dinozorlar gibi diğer büyük sürüngenlere kıyasla daha yavaş büyüdüğünü ortaya koyuyor. Araştırmacılar, Güney Afrika'da bulunan 200 milyon yıllık timsah morflarının fosil kemiklerinin iç yapısını incelediler ve büyüme hızlarının, modern torunlarınınkine benzer olduğunu keşfettiler. Bu, yaşayan timsahlarda görülen yavaş büyümenin, hareketsiz, yarı suda yaşayan yaşam tarzlarının bir sonucu olduğu yönündeki mevcut inanca meydan okuyor.

Çalışmada ayrıca, 210 milyon yıl önce yaşamış, yeni keşfedilen dev bir timsah atasının fosilleri de incelendi. Bu fosiller Güney Afrika'nın Qhemegha köyünde bulundu. Bu eski kemiklerin yıllık büyüme ve kemik dokusu gibi özelliklerini inceleyen araştırmacılar, yeni türün kendi zamanının diğer büyük sürüngenlerine göre daha yavaş büyüdüğünü belirledi. Ayrıca, bu yavaş büyüme stratejisinin timsah morflarının evrimi boyunca devam ettiğini, daha yeni türlerin büyümeyi daha da yavaşlattığını da buldular.

İlginç bir şekilde araştırmacılar, yavaş büyüme stratejisinin, Triyas Dönemi'nin sonundaki kitlesel yok oluş sırasında timsahların hayatta kalmasında önemli bir rol oynadığını ileri sürüyor. Dinozorların yok oluştan hızlı büyüyerek kurtuldukları düşünülürken, daha yavaş büyüyen timsah biçimlileri olaydan sonra hayatta kalmayı ve gelişmeyi başardı. Büyüme stratejilerindeki bu keskin farklılık, sonuçta yaşayan en yakın akrabaları olan timsahlarla kuşların farklılaşmasına yol açtı.

Bu bulgular timsahların evrimsel tarihine ışık tutuyor ve büyüme oranlarını şekillendiren faktörlere ışık tutuyor. Bu alanda yapılacak daha fazla araştırma, farklı türlerin zaman içinde nasıl uyum sağladığına ve geliştiğine dair anlayışımıza katkıda bulunacaktır.

Kaynak:

– Current Biology dergisinde yayınlanan “Timsah sapı soyunda yavaş büyümenin kökenleri”.

– Wits Üniversitesi

(makale alıntısı: “Timsahların ataları yavaş yavaş yaşlandı,” https://phys.org/news/2023-09-crocodilians-ancestors-grew-slowly.html adresinden alınmıştır)