Yeni Süperiletken Türleri Tek Seferde Bir Atom Oluşturdu

Zürih Üniversitesi'nden araştırmacılar, atomları birer birer düzenleyerek süperiletkenlik alanında önemli bir atılım gerçekleştirdi. Bu atılım, malzemelerin geliştirilmesinde devrim yaratma ve kuantum hesaplama teknolojilerini ilerletme potansiyeline sahiptir.

Geleneksel olarak atomların doğal topolojisi, yeni fiziksel etkiler yaratmayı zorlaştırıyordu. Ancak Zürih Üniversitesi'ndeki bilim insanları, atomları tek tek düzenleyerek maddenin yeni hallerinin oluşmasını sağlayan süper iletkenleri başarıyla tasarladılar.

Elektroniğin geleceği benzersiz malzemelerin keşfine bağlı ve bu buluş umut verici bir yenilik potansiyeli sunuyor. Araştırmacılar, doğal olarak oluşan malzemelerin sınırlamalarını aşarak, geleceğin elektronik ve bilgi işlem teknolojilerinde maddenin yeni durumlarının önünü açtılar.

Yeni malzemelerin keşfi gelecekteki bilgisayarların gelişimi için çok önemlidir. Bu atılımın bilgisayarların tasarımı ve işlevselliği üzerinde önemli etkileri olabilir. Klasik elektronikten nöromorfik hesaplamaya ve kuantum bilgisayarlara kadar, yeni fiziksel etkilerin araştırılması bu ilerlemelerin arkasındaki itici güçtür.

Zürih Üniversitesi'nden araştırmacılar, Nature Physics dergisinde yayınlanan çalışmalarında, Almanya'daki Max Planck Mikroyapı Fiziği Enstitüsü'nden fizikçilerle işbirliği yaparak süperiletkenliğe yeni bir yaklaşım sundular. Gerekli malzemeleri atom atom yarattılar.

Süper iletkenler, düşük sıcaklıklarda sıfır elektrik direnci nedeniyle özellikle ilgi çekicidir. Manyetik alanlarla olağanüstü etkileşimleri nedeniyle birçok kuantum bilgisayarında kullanılırlar. Bununla birlikte, malzemelerde yalnızca az sayıda süperiletken durum kesin olarak gösterilmiştir. Bu buluşla araştırmacılar iki yeni tür süperiletkenlik yaratmayı başardılar.

Bu atılım sadece fizikçilerin teorik tahminlerini doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda maddenin yeni durumlarını ve bunların gelecekteki kuantum bilgisayarlarındaki uygulamalarını keşfetme olasılıklarını da açıyor.

Referans: Martina O. Soldini, Felix Küster, Glenn Wagner, Souvik Das, Amal Aldarawsheh, Ronny Thomale, Samir Lounis, Stuart SP Parkin, Paolo Sessi ve Titus Neupert tarafından yazılan "Kristal topolojik süper iletkenlik için olası bir platform olarak iki boyutlu Shiba kafesleri" , Doğa Fiziği, 10 Temmuz 2023.

kaynaklar:

– Nature Physics: Nature Research tarafından yayınlanan, fizik konularını kapsayan hakemli bilimsel bir dergi. Makaleleri, mektupları, incelemeleri, önemli araştırmaları, haberleri ve görüşleri, yorumları, kitap incelemelerini ve yazışmaları içerir.