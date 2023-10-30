Mars'ın İç Yapısına İlişkin Son Çalışmalarla Ortaya Çıkan Yeni Bilgiler

Son araştırmalar, bilim adamlarını Mars'ın iç bileşimi hakkındaki anlayışlarını yeniden değerlendirmeye sevk etti ve bu da mevcut diyagramların revizyonunu gerektirdi. İki ayrı araştırma ekibi bulgularını yayınladı; her ikisi de Mars'ın sıvı demir çekirdeğinin önceden inanılandan daha küçük olduğunu öne sürüyor. Ek olarak, bu çalışmalar, çekirdeği çevreleyen 150 kilometre kalınlığında bir erimiş silikat tabakasının varlığını vurgulamaktadır; bu, daha önce belgelenmemiş bir gözlemdir (Nature 2023, DOI: 10.1038/s41586-023-06586-4 ve DOI: 10.1038/ s41586-023-06601-8).

2021'de Science dergisinde yayınlanan çığır açan araştırma, NASA'nın InSight iniş aracı tarafından toplanan verilerden yararlanarak Mars'ın ilk kapsamlı sismik analizini sağladı. Ancak daha ileri analizler, Mars'ın çekirdeğinin boyutuna ilişkin önceki tahminlerin yaklaşık %30 oranında fazla tahmin edildiğini ortaya çıkardı. Hem 2021 araştırması hem de son güncellemesinde yer alan Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden bilim insanı Henri Samuel, bilimsel anlayışın revize edilmesine açık olmanın önemini vurguluyor. Samuel'in belirttiği gibi, "Bu, bazen fikrimizi değiştirmemiz gerektiğini kanıtlıyor."

Sismologlar, gezegendeki basınç ve kayma dalgalarının davranışını inceleyerek bir gezegenin iç yapısını ortaya çıkarabilirler. Basınç dalgaları katı ve sıvılardan geçebilirken, kayma dalgaları sıvılardan geçemez ve yansıtılır. 2021'deki önceki araştırmalar, Mars'taki sıvı bir yüzeyden yansıyan ve sıvı demir çekirdek ile katı silikat manto arasındaki sınırı gösteren bir kayma dalgasının varlığını öne sürüyordu. Sonuç olarak bilim insanları, çekirdeğin önceki tahminlere göre daha büyük ve daha az yoğun olduğu sonucuna vardı.

Ancak demir ve nikelin yanı sıra hidrojen, kükürt, oksijen ve karbon gibi daha hafif elementlerin de gerekli varlığı nedeniyle bu çekirdek yapıya ilişkin şüpheler ortaya çıktı. Kozmokimyacılar, Mars'ın oluşumu sırasındaki koşullar altında bu uçucu hafif elementlerin bir arada var olmasının mantıksız olduğunu buldular. Dahası, bilim adamları bu hafif elementlerin çekirdeğin bileşimine önemli ölçüde katkıda bulunma yeteneğini sorguladılar.

Bu belirsizlikleri gidermek için son araştırmalar meteor çarpmaları ve depremlerin tetiklediği çok sayıda sismik olayı inceledi. Kritik bir olay, bir basınç dalgasının katı silikattan ziyade erimiş silikattan geçtiğini gösterdi ve bu da her iki araştırma ekibinin bağımsız olarak benzer sonuçlara varmasına yol açtı. Mars'ın çekirdeğinin, erimiş silikat tabakasıyla çevrelenmiş nispeten yoğun bir sıvı demir küreden oluştuğunu ve hafif element problemini etkili bir şekilde ortadan kaldırdığını öne sürüyorlar.

Araştırmacılar, sismik dalgaların Mars'ın katmanlı yapısı üzerindeki etkilerini yorumlamak için demir alaşımları da dahil olmak üzere aşırı malzeme koşullarına ilişkin deneysel verilerden yararlandı. Bu arada, Zürih'teki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'ndeki (ETH) gezegen bilim adamlarından oluşan başka bir ekip, malzeme özelliklerinin simülasyonlarını kullandı. Mars'ın çekirdeğinin hafif element bileşimi hakkında biraz farklı sonuçlara varan her iki ekip de, anlayışlarını daha da geliştirmek için aşırı sıcaklık ve basınç malzeme özelliklerine ilişkin ek verilere ihtiyaç duyulacağını öngörüyor.

Her ne kadar NASA'nın InSight iniş aracının Aralık 2022'de kapatılması nedeniyle Mars depremleriyle ilgili gelecekteki veriler az olsa da, diğer araştırma ekiplerinin bu son keşifleri doğrulamak ve genişletmek için mevcut verileri analiz etmeye devam etmesi bekleniyor. Bu bulguların sağlamlığı ve önemi, bilimsel anlayışın gelişen doğasını ve yeni anlayışlara açık kalmanın gerekliliğini vurgulamaktadır.