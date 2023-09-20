Çalışma, COVID-19 ile Bilişsel Belirtiler Arasındaki Potansiyel Moleküler Bağlantıyı Belirliyor

PNAS Nexus'ta yayınlanan bir çalışma, COVID-19 ile enfekte bireylerin yaşadığı "beyin bulanıklığı" gibi bilişsel semptomlar arasında potansiyel bir moleküler bağlantıyı ortaya çıkardı.

Halihazırda bu hastalığa sahip olan hastalarda, COVID-19 enfeksiyonunun Alzheimer hastalığını daha da kötüleştirebildiği gözlemlenmiştir. Ayrıca, COVID-19'a yakalanan bireylerin, enfekte olmayanlara kıyasla Alzheimer hastalığına yakalanma riski daha yüksek olabilir.

Cristina Di Primio ve meslektaşlarının liderliğindeki araştırmacılar, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun Alzheimer hastalığına bağlı biyokimyasal değişikliklerin gelişimi üzerindeki etkisini araştırdı. İnsan nöroblastoma hücre kültürlerini ve fareleri kullanarak deneyler yaptılar.

Araştırmanın bulguları, SARS-CoV-2 virüsünün nöron hücrelerine veya farelerin beynine bulaştığında, Tau adı verilen mikrotübülle ilişkili bir protein ile etkileşime girdiğini ortaya çıkardı. Alzheimer hastalığı olan bireylerde Tau'nun nöronlarda dolaşıp kümelendiği biliniyor. Virüs, Alzheimer hastalarında proteinin davranışına benzer şekilde Tau'nun belirli bağlanma bölgelerinde hiperfosforilasyonuna neden olur.

Tau'nun hiperfosforilasyonu agregat oluşumu olasılığını arttırır. Ek olarak araştırmacılar, enfekte olmuş hücrelerde çözünmeyen Tau'da önemli bir artış gözlemledi; bu, proteinde patolojik değişikliklere işaret ediyor.

Bu değişikliklerin virüsün doğrudan bir sonucu mu yoksa viral replikasyonu önlemek için hücresel savunma tepkisinin bir parçası mı olduğu belirsizliğini koruyor. Bu bulguların sonuçlarını tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

COVID-19 ile bilişsel semptomlar arasındaki bu potansiyel moleküler bağlantının keşfi, virüs ile nörolojik sağlık arasındaki karmaşık ilişkiyi vurgulamaktadır. COVİD-19 hastalarında bilişsel bozuklukların önlenmesi veya tedavisine yönelik stratejilerin araştırılmasına yönelik gelecekteki araştırmalar için yollar açıyor.

kaynaklar:

Cristina Di Primio ve arkadaşları, Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 enfeksiyonu, nöronlarda Tau patolojik imzasına yol açar, PNAS Nexus (2023).