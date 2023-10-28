Yukarı Büyük Bölge Okul Kurulu Öğrencileri Uluslararası Uzay İstasyonunda Deneyler Başlatacak

Ontario'daki Maryborough Devlet Okulu, Alma Devlet Okulu, Guelph Lake ve Rickson Ridge devlet okullarından yaklaşık 300 öğrenci önümüzdeki Haziran ayında Öğrenci Uzay Uçuşu Deneyleri Programına (SSEP) katılacak. Bu program, 5. ve 8. Sınıflardaki öğrencilere, SpaceX roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) gönderilecek mikro yerçekimi deneyleri tasarlama konusunda eşsiz bir fırsat sunuyor.

Öğrenciler biyoloji, fizik, kimya ve çevre bilimi gibi çeşitli bilimsel disiplinlerde deneyler tasarlayacaklar. Uzman jüri üyeleri ve NASA uçuş güvenliği incelemesi tarafından sıkı bir inceleme sürecinden geçecek ayrıntılı deney teklifleri sunacaklar. Bu tekliflerden, Yukarı Büyük Bölge Okul Kurulu (UGDSB) öğrencileri tarafından tasarlanan bir deney, ISS'ye giden feribot uçuşuna dahil edilmek üzere seçilecektir.

UGDSB öğrencileri mikro yerçekiminin etkilerine odaklanan iki deney teklifi tasarladılar. İlk öneri tohumların ve küçük organizmaların çimlenmesini ve büyümesini araştırırken, ikinci öneri mikro yer çekiminin gıdanın tadı, dokusu veya raf ömrü üzerindeki etkisini araştırıyor. Bu deneyler, uzay koşullarının, uzay araştırmaları ve araştırmaları için gerekli olan canlı organizmalar ve yiyecekler üzerindeki etkisinin daha geniş bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunacaktır.

SSEP'e katılmak öğrencilere özgün bir bilimsel araştırma deneyimi sunar, onların STEM alanlarına olan ilgilerini artırır ve takım çalışmasını ve eleştirel düşünmeyi teşvik eder. UGDSB bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) lideri Charles Benyair, mikro yerçekiminde deneyler yapmanın önemini vurguluyor ve bunun öğrencilere yalnızca bilimsel süreci öğretmekle kalmayıp aynı zamanda uzay koşullarını anlamamıza da katkıda bulunduğunu belirtiyor.

Seçilen deneyler 15 Aralık'ta açıklanacak ve uzay koşullarına göre daha fazla iyileştirme ve hazırlık sürecinden geçecek. Gelecek Haziran ayında ISS'ye fırlatılacaklar ve gemide dört ila altı hafta geçirecekler, ardından analiz için Dünya'ya geri gönderilecekler.

2010 yılında başlatılan SSEP, öğrencilere kendi gerçek uzay programlarını sunarak gelecek nesil bilim insanlarına ve mühendislere ilham vermeyi amaçlıyor. Program, başlangıcından bu yana 19 öğrenci deneyini içeren ve Kanada, Ukrayna, Brezilya ve ABD'den 343'ın üzerinde öğrencinin katılımıyla 147,660 uçuş fırsatı sundu.

Yukarı Büyük Bölge Okul Kurulu, SSEP'e katılarak uzay eğitimine önemli katkılarda bulunuyor. Öğrenciler bu inanılmaz fırsatı benimsediler ve kendilerini Uluslararası Uzay İstasyonundaki astronotların ilgisini çekecek deney önerileri oluşturmaya adadılar.