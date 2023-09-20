Arap dünyası, BAE'li Sultan Al Neyadi ve Suudi Arabistanlı Rayyanah Barnawi gibi astronotların tarih yazmasıyla küresel uzay yarışında tanınma kazanıyor. Rusya'nın kozmonotlarından ve Çin'in taykonotlarından ilham alan bu Arap uzay kaşiflerini "najmonotlar" olarak tanımlama yönünde giderek artan bir ivme var.

"Najmonaut" terimi, uzay uzmanı Lisa La Bonte ve Emirlik bilim adamı Dr. Mejd Alsari tarafından icat edildi. Arapça yıldız anlamına gelen “nejm” kelimesi ile Yunanca denizci anlamına gelen “naut” kelimesinin birleşiminden oluşmaktadır. 2020'de La Bonte ve Alsari, Arap uzay görevlerini tanıtmaya ve bölgedeki uzay kaşiflerine özel bir kimlik sağlamaya adanmış bir web sitesi başlattı.

"Najmonaut" terimi herhangi bir uzay kuruluşu tarafından resmi olarak benimsenmemiş olsa da medyada ilgi görüyor. Birleşik Krallık gazetesi The Guardian, Dr. Al Neyadi ile yaptığı röportajda bu terimi kullanarak, terimin giderek daha fazla tanındığını gösterdi.

Astronotlara genellikle uzaya uçan kişiler denir. Yıldız anlamına gelen "astro" kelimesinin, 18. yüzyılda baloncular için kullanılan "havacı" teriminden ilham aldığı düşünülüyor. Emirlik ve Suudi uzay kaşifleri, ilgili uzay ajansları tarafından astronot olarak anılıyor. Benzer şekilde ABD, Kanada, Avrupa ve Japonya da uzay yolcuları için “astronot” terimini kullanıyor.

Rusya astronotlarını kozmonot olarak adlandırırken, Çin onları taykonot olarak adlandırıyor. Çincede “taikong” ön eki uzay anlamına gelir. Önümüzdeki yıllarda muhtemelen vyomanaut olarak bilinen ilk astronotlarını göndermeyi planlayan Hindistan, uzay araştırmalarında da güçlü bir oyuncu olarak ortaya çıkıyor.

Al Neyadi ve Barnawi gibi Arap kaşiflerin başarıları, Arap dünyasının uzay araştırmaları alanında artan önemine dikkat çekiyor. Daha fazla Arap ülkesi vatandaşlarını uzaya göndermeyi planladıkça, Arap maceraperestlerin uzaydaki kültürel ve teknolojik katkıları dikkate alınarak "najmonotlar" terimi daha geniş çapta kabul görebilir.

Tanımlar:

– “Najmonaut”: Arap uzay kaşiflerini tanımlamak için icat edilmiş bir terim. Arapça "necm" (yıldız) kelimesi ile Yunanca "naut" (denizci) kelimesinin birleşiminden oluşur.

– “Astronot”: Uzaya gidenleri tanımlamak için yaygın olarak kullanılan terim. Yıldız anlamına gelen “astro” önekinden türetilmiştir.

– “Kozmonot”: Rusya'da astronotları ifade etmek için kullanılan terim.

– “Taikonaut”: Çin'de astronotlara atıfta bulunmak için kullanılan terim. Uzay anlamına gelen “taikong” önekinden türetilmiştir.

– “Vyomanaut”: Hindistan'da astronotları ifade etmek için kullanıldığı söylenen terim, ancak halk arasında kullanımı belirsiz.

kaynaklar:

– The Guardian (Dr. Al Neyadi ile röportaj)

– Ek araştırma ve bilgi