Halkalı Güneş Tutulmalarına Giriş

Halkalı güneş tutulması, 14 Ekim Cumartesi sabahı gerçekleşecek olan yaklaşan astronomik bir olaydır. Bu olay sırasında, Ay, Dünya'dan en uzak noktadayken Dünya ile Güneş arasında hizalanacaktır. Sonuç olarak, güneşin tamamen engellenmesi yerine, ayın etrafında bir ışık halkası görülebilecek.

Halkalı tutulmaların aksine başka tutulma türleri de vardır. Kısmi tutulma, Ay'ın Güneş'i kısmen kapatması ve güneş ışığının küçük bir kısmının görülebilmesi durumunda meydana gelir. Öte yandan tam tutulma, Ay'ın Dünya'ya daha yakın olduğu bir zamanda Dünya ile Güneş arasında mükemmel bir şekilde hizalanmasıyla meydana gelir ve bu durum tamamen karanlık ve sıcaklıkta bir düşüşe neden olur.

Bu özel etkinliği anmak için Büyük İlçe Kütüphanesi 10 Ekim Salı günü çocuklar için bir STEAM hikaye zamanı düzenliyor. Bu etkileşimli oturum tutulmaların nasıl oluştuğunu açıklayacak ve ilgi çekici aktiviteler içerecek. Herkesin evine götürmesi için Eclipse gözlükleri de sağlanacaktır. Ayrıca Moab ve Castle Valley kütüphanelerinin dolaşım masalarından ücretsiz tutulma gözlükleri temin edilebilir.

Hayvanlar tutulmalar sırasında sıklıkla tuhaf davranışlar sergilerler. Örneğin bazı kuşlar sanki geceymiş gibi davranabilir ve tünemek için rahat olabilirler. Ancak güneş yeniden ortaya çıktığında kendilerini biraz aptal hissedebilirler. Bu arada kedi dostumuz Kütüphane Kedisi Cosmo, tutulma sırasında soğukkanlılığını korumayı planlıyor.

Bu nadir gök olayı astronomi veya astrolojiye ilgi duymanızı sağlarsa, kütüphane bu konularda geniş bir kitap yelpazesi sunmaktadır.

Her zaman yukarıya bakmayı unutmayın!

kaynaklar:

– Büyük İlçe Kütüphanesi