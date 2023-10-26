Astronotlar için Yeni Araçlar: Uzay Yürüyüşü Zorluklarını ve Yeniliklerini Keşfetmek

İki cesur kozmonot, 25 Ekim Çarşamba günü Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) dışında bir uzay yürüyüşüne çıktı ve ayın başlarında gözlemlenen büyüleyici bir soğutma sıvısı sızıntısıyla karşılaştı. Her ikisi de Rus uzay ajansı Roscosmos'tan Oleg Kononenko ve Nikolai Chub, radyatördeki soğutma sıvısı sızıntısını belgeleme ve izole etme misyonuyla heyecanla araç dışı faaliyetlerine (EVA) başladılar.

Uzay yürüyüşü sırasında Kononenko, büyüyen bir "damlacık" veya "damlacık" oluşturan amonyak birikimini yakından gözlemledi. Bu benzersiz görüntü, bir çantaya konularak uzay istasyonunun dışında bırakılması gereken iplerden birinin kirlenmesine yol açtı. Zehirli soğutucuyla herhangi bir olası karşılaşmaya hazırlıklı olan kozmonotlar, amonyak izinin istasyona geri dönmediğinden emin olmak için uzay kıyafetlerini ve aletlerini özenle temizlediler.

Radyatörü belgeleyen Kononenko şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı: panellerin yüzeyinde çok sayıda tekdüze delik. İlgisini çekerek Moskova Görev Kontrol'deki uçuş kontrolörlerine telsizle haber vererek onların "çok düzgün kenarlara sahip olduklarını, sanki delinmiş gibi" olduklarını açıkladı. Bu deliklerin kaotik dağılımı bu olayı çevreleyen gizemi artırıyor.

Valfler kapatıldığında sızan amonyağın "blob" oluşumuna katkıda bulunduğuna inanılıyor. Rus mühendisler, sızıntının nedenini belirlemek ve gelecekteki radyatör bakımına yönelik çözümler geliştirmek amacıyla kozmonotlar tarafından toplanan verileri dikkatle analiz edecek.

Ek olarak, bu uzay yürüyüşü sırasında Kononenko ve Chub, Nauka çok amaçlı laboratuvar modülüne başarıyla sentetik bir radar iletişim sistemi kurdu. Bu yeni sistem Dünya'nın çevresinin izlenmesinde çok önemli bir rol oynayacak. Ayrıca güneş yelkeni teknolojisini test etmek için tasarlanmış küp şeklinde küçük bir nano uydu yayınladılar. Güneş kanatları planlandığı gibi genişlemese de görev, açılma mekanizmasını başarıyla test etti.

Bu heyecan verici 7 saat 41 dakikalık uzay yürüyüşü, Poisk modülü hava kilidi kapağının kapanmasıyla sona erdi. Toplamda bu, Chub'un ilk, Kononenko'nun ise etkileyici altıncı uzay yürüyüşünü gerçekleştirerek kümülatif uzay yürüyüşü süresini etkileyici bir şekilde 41 saat 43 dakikaya çıkardı.

SSS:

Soru: Uzay yürüyüşünün amacı neydi?

C: Uzay yürüyüşünün amacı, ISS'deki harici bir radyatörden gelen soğutma sıvısı sızıntısını belgelemek ve izole etmekti.

Soru: Kozmonotlar uzay yürüyüşü sırasında ne gözlemlediler?

C: Radyatörün yüzeyinde büyüyen bir "blok" veya "damlacık" soğutma sıvısının yanı sıra çok sayıda tekdüze delik gözlemlediler.

S: Toplanan veriler nasıl kullanılacak?

C: Rus mühendisler, sızıntının nedenini belirlemek ve gelecekteki radyatör bakımına yönelik çözümler geliştirmek için verileri analiz edecek.

S: Uzay yürüyüşü sırasında başka hangi görevler gerçekleştirildi?

C: Kozmonotlar sentetik bir radar iletişim sistemi kurdular ve güneş yelkeni teknolojisini test etmek için bir nano uydu yayınladılar.

Soru: Uzay yürüyüşü ne kadar sürdü?

C: Uzay yürüyüşü 7 saat 41 dakika sürdü.

Kaynaklar: NASA TV, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos)