Uzay Yürüyüşünde Kaza: Kirlenmiş İp Kozmonotun Vizörüne Çarptı

Yakın zamanda Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) dışında yapılan bir uzay yürüyüşü sırasında, bir kozmonotun siperliği kirli bir iple vuruldu ve öngörülemeyen bir olaya neden oldu. NASA TV'de canlı yayınlanan uzay yürüyüşüne iki kozmonot, Oleg Kononenko ve Nikolai Chub katıldı. Görevleri çeşitli hedefleri içerse de, görevin en önemli özelliği ayın başlarında meydana gelen Nauka modülünde sızdıran bir radyatörün araştırılmasıydı.

Kozmonotlar başlangıçta bağlantı hatları boyunca herhangi bir sızıntı belirtisi bulamadıklarından, soğutma sıvısı sızıntısını incelemek zorlu bir iş oldu. Ancak daha yakından incelendiğinde radyatör paneli bağlantı noktalarının yakınında izler tespit edildi. Uzay yürüyüşünün daha ilerisinde, radyatör bağlantı noktalarından birindeki hat üzerinde önemli miktarda soğutma sıvısı damlası gözlemlendi. Kozmonotlar havlu kullanarak pisliği temizlemeye çalıştılar ama yeterli olmadıkları ortaya çıktı.

Ne yazık ki ipin bir ucu soğutma sıvısına bulaştı ve kozmonotun siperliğine temas etti. Olay, ikilinin bölgeyi terk etmesine ve planlandığı gibi gitmeyen diğer görevlere devam etmesine neden oldu. Güneş yelkeni teknolojisi testi için bir nano uydunun konuşlandırılması başarısız oldu ve sentetik bir radar iletişim sistemi kuruldu ancak panellerden birinde sorunlarla karşılaşıldı.

Uzay yürüyüşünün ardından kozmonotlar uzay giysilerini kirlenme açısından kontrol ettiler ve olağan arındırma prosedürlerini uyguladılar. Mürettebatın güvenliğini sağlamak amacıyla, havadaki soğutma sıvısı kalıntılarını ortadan kaldırmak için ISS içerisinde ilave filtreleme sistemleri kullanılacaktır.

Sızıntı başlangıçta ISS'deki kameralar tarafından tespit edildi ve mürettebat, Nauka modülündeki yedek radyatörü görsel olarak inceleyerek bunu doğruladı. Radyatör, 2010 yılında Uzay Mekiği'nin son görevlerinden birinde teslim edilmişti ancak bu yıl yalnızca Rusya'daki bir uzay yürüyüşü sırasında takılmıştı.

Sızıntıyı onarmak için sonraki adımlar henüz görev yöneticileri tarafından belirlenmedi. Hem Kononenko hem de Chub'un sızıntıyı başarılı bir şekilde tespit edip izole ettiği açık ancak gerekli olan daha fazla çalışmanın kapsamı belirsizliğini koruyor. Neyse ki ana soğutma sıvısı döngüsü etkilenmeden kalıyor ve bu öngörülemeyen olay sırasında mürettebatın güvenliği sağlanıyor.

SSS:

Soru: Uzay yürüyüşü sırasında olay nasıl meydana geldi?

C: Kozmonotların soğutucuya batırılmış ipi kazara kozmonotlardan birinin siperliğine çarptı.

Soru: Kozmonotların uzay yürüyüşü sırasında hangi görevleri vardı?

C: Birincil görev, Nauka modülündeki bir radyatördeki soğutma sıvısı sızıntısını araştırmak ve izole etmekti. Ayrıca güneş yelkeni testi için bir nano uydu yerleştirmeye ve sentetik bir radar iletişim sistemi kurmaya çalıştılar.

Soru: Mürettebat için herhangi bir tehlike var mıydı?

C: Ana soğutma sıvısı döngüsü etkilenmedi ve mürettebat herhangi bir acil tehlike altında değildi. Soğutma sıvısı sızıntısıyla ilişkili olası riskleri azaltmak için güvenlik protokolleri takip edildi.