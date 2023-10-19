En Eski ve En Uzak Hızlı Radyo Patlaması Tespit Edildi ve Evrene İlişkin Anlayışımızın Sınırlarını Zorladı

Çığır açan bir keşifle, Macquarie Üniversitesi ve Swinburne Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları şimdiye kadar tespit edilen en eski ve en uzak hızlı radyo patlamasını (FRB) belirlediler. Science dergisinde yayınlanan çalışma, FRB'lerin galaksiler arası maddeyi incelemenin bir yolunu sağladığını ve evren hakkındaki bilgimizi genişlettiğini gösteriyor.

FRB 20220610A olarak adlandırılan radyo patlaması, 10 Haziran 2022'de ASKAP radyo teleskopu tarafından yakalandı. Patlama, bir saniyeden daha kısa bir sürede Güneş'in toplam emisyonuna eşdeğer inanılmaz miktarda enerji açığa çıkaran kozmik bir olaydan kaynaklandı. 30 yıldan fazla.

ASKAP'ın çanak dizisini kullanan araştırmacılar, radyo patlamasının tam yerini tespit edebildiler. Daha sonra kaynak galaksiyi aramak için Şili'deki ESO Çok Büyük Teleskobu'nu (VLT) kullandılar; bunun daha önce keşfedilen diğer FRB'lerden daha eski ve daha uzakta olduğu ortaya çıktı.

Bu keşif, patlamanın birleşen galaksiler topluluğundan kaynaklanması nedeniyle FRB'lerin kökenine ilişkin mevcut teorileri desteklemektedir. Ayrıca FRB'leri yalnızca yaklaşık sekiz milyar yıl öncesinde gözlemleyip konumlandırabildiğimiz için mevcut teleskop teknolojisinin sınırlamalarını da vurguluyor.

Çalışma aynı zamanda, başlangıçta Avustralyalı gökbilimci Jean-Pierre 'J-P' Macquart tarafından öne sürülen ve hızlı bir radyo patlaması ne kadar uzaktaysa, galaksiler arasında o kadar dağınık gaz açığa çıkardığını öne süren Macquart ilişkisini de doğruluyor. Bu ilişki bilinen Evrenin yarısının ötesindeki FRB'ler için bile geçerlidir.

Bugüne kadar yaklaşık 50 FRB'nin yeri tam olarak belirlendi ve bunların neredeyse yarısı ASKAP kullanılarak belirlendi. Araştırmacılar, daha uzak konumlardakiler de dahil olmak üzere bu kozmik olayların binlercesini daha keşfetme potansiyeli olduğuna inanıyor.

FRB'lerin kesin nedeni bilinmemekle birlikte bu çalışma, bu patlamaların evrende yaygın olaylar olduğunu vurguluyor. Galaksiler arasındaki maddeyi tespit etmek ve Evrenin yapısına ilişkin anlayışımızı ilerletmek için değerli bilgiler sağlarlar.

ASKAP şu anda FRB'leri tespit etme ve bulma konusunda lider radyo teleskopudur. Şu anda Batı Avustralya ve Güney Afrika'da yapım aşamasında olan gelecekteki uluslararası SKA teleskoplarının, ASKAP'ın yeteneklerini aşarak gökbilimcilerin daha eski ve uzak FRB'leri tespit etmelerine olanak sağlaması bekleniyor.

Genel olarak, bu çığır açıcı keşif, Evren hakkındaki anlayışımızın sınırlarını zorluyor ve hızlı radyo patlamalarının evrenin gizemlerini çözmedeki önemini yeniden doğruluyor.

Kaynaklar: Bilim, Macquarie Üniversitesi, ESO/M. Kornmesser