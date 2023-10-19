Dikenli Taçlı Genç Denizyıldızı Sıcak Dalgalara Dayanabilir, Mercan Resifleri İçin Daha Büyük Bir Tehdit Oluşturabilir

Sidney Üniversitesi'nden deniz biyologları tarafından yürütülen son araştırmalar, genç dikenli denizyıldızlarının sıcak hava dalgalarına karşı direncine ışık tuttu ve iklim değişikliğinin neden olduğu mercan resiflerinin zararının potansiyel olarak kötüleşmesine ilişkin endişeleri artırdı. Dikenli taç denizyıldızı, Büyük Set Resifi'ne özgüdür ve mercanların en önemli yırtıcılarından biri olduğu bilinmektedir. Sebep oldukları hasar, mercan ölümleri açısından kasırgalar ve beyazlama olaylarından sonra ikinci sırada yer alıyor.

Profesör Maria Byrne liderliğinde yürütülen ve Global Change Biology dergisinde yayınlanan çalışma, genç dikenli denizyıldızlarının mercanlar için öldürücü olan yüksek ısı seviyelerini tolere edebildiğini ortaya çıkardı. Bu dayanıklılık onların sıcak hava dalgalarında hayatta kalmasına ve yeni büyüyen mercanlarla beslenen etobur yırtıcılar olarak yaşam döngülerine devam etmelerine olanak tanır.

Bulgular, iklim değişikliğinin neden olduğu okyanus ısınması nedeniyle yetişkin dikenli denizyıldızı popülasyonu azalsa bile, otçul genç denizyıldızının mercan yiyen yırtıcı hayvanlara dönüşmek için doğru koşulları sabırla bekleyebileceğini gösteriyor. Bu, yırtıcı hayvan popülasyonunun yeniden canlanmasına ve mercan resiflerinin daha fazla zarar görmesine yol açabilir.

İklim değişikliği, su sıcaklıklarının 1-3 santigrat derece artmasıyla zaten mercanların beyazlamasına ve ölümüne neden oluyor. Çalışma, genç dikenli denizyıldızının mercanların beyazlamasına neden olan ısı yoğunluğunun üç katını tolere edebildiğini buldu. Bu yetenek, mercan ağarması ve ölüm nedeniyle oluşan moloz habitatları tercihleriyle birleştiğinde, sayılarının zaman içinde kademeli olarak artmasına olanak tanıyor.

Araştırmacılar ayrıca ısınan koşullarda genç dikenli denizyıldızının hayatta kalmasına katkıda bulunan faktörleri de belirlediler. Küçük boyutları fizyolojik gereksinimlerini azaltır ve mercan algleri de dahil olmak üzere çeşitli besin kaynaklarıyla beslenebilme yetenekleri dayanıklılıklarını artırır.

Araştırmanın ortak yazarı Matt Clements'e göre bulgular, ağartmanın neden olduğu mercan ölümlerinin dikenli denizyıldızı salgınlarına katkıda bulunmadaki potansiyel rolünü vurguluyor. Doğal yırtıcı hayvanların kaybı ve suda besin birikmesi de iklim değişikliğinin mercan resifleri üzerindeki etkisinin ağırlaştırılmasında rol oynuyor.

Bu bulguların deniz ekosistemleri ve mercan resiflerinin korunması üzerindeki etkilerini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Referans:

Maria Byrne, "Bekleme aşamasındaki genç dikenli deniz yıldızları, mercanları beyazlatan ve öldüren sıcak hava dalgası koşullarına dayanıklıdır", http://dx.doi.org/10.1111/gcb.15912