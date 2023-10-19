Dört RS-25 Motorunun Tamamı NASA'nın Artemis 2 Çekirdek Aşamasına Kurulu

NASA'nın astronotları Ay'a geri göndermeyi amaçlayan Artemis programı, Artemis 25 görevinde kullanılmak üzere dört RS-2 motorunun tamamının Core Stage-2'ye kurulmasıyla önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Motorların tahrik ve aviyonik sisteme başarılı bir şekilde bağlanması programda ileriye doğru atılmış büyük bir adım oldu. 212 feet yükseklikteki çekirdek aşamada iki büyük sıvı yakıt tankı ve dört adet RS-25 motor bulunuyor.

Kurulum süreci Eylül başında başladı ve son motor 20 Eylül'de kuruldu. NASA, dört motorun tamamının sahneye sabitlenmesinin ve donatılmasının, çeşitli bileşenlerin sabitlenmesini ve uygun şekilde yapıldığından emin olmak için testler ve kontroller yapılmasını içeren zaman alıcı bir süreç olduğunu belirtti. verim.

Çekirdek Aşama-2'de ilerleme kaydedilmesine rağmen, Michoud Montaj Tesisi'ndeki bir kaynak sorunu, Artemis 3 görevi için hayati önem taşıyan Çekirdek Aşama-3'teki çalışmayı geçici olarak yavaşlattı. Ancak NASA bir çözüm bulunacağı konusunda iyimser. Çekirdek Aşama-2'nin bu yılın sonlarında tamamlanması beklenirken, Çekirdek Aşama-3'ün 2024'ün sonlarında veya 2025'in başlarında tamamlanması planlanıyor.

Motor kurulumlarına ek olarak yenilenen RS-25 motorları da ilk sertifikasyon testlerinden geçti. Motorlar, gerekli süreyi 550 saniye aşarak 50 saniye boyunca test edildi. Bu test, 12 yılına kadar yapılması planlanan 2024 testten ilki olup, yeni motor bileşenlerinin verimliliğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

İlerlemeye rağmen NASA'nın Artemis programı sürdürülebilirliği ve yüksek maliyetleri nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Programda kullanılan tamamen harcanabilir SLS Moon roketi, genel müfettiş tarafından karşılanamaz bulundu. Ancak NASA programa bağlılığını sürdürüyor ve mali zorlukların üstesinden gelmek için çalışıyor.

kaynaklar:

– Kaynak 1: NASA

– Kaynak 2: NASASpaceFlight