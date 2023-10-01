Körfez Akıntısı Zayıflıyor ve Etkileri Derin

Woods Hole Oşinografi Enstitüsü ve Miami Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen yakın tarihli bir araştırma, önemli bir hava durumu sistemi olan Gulf Stream'in gerçekten de zayıfladığını doğruladı. Bunun küresel iklim kalıpları üzerinde önemli sonuçları vardır.

Araştırmacılar, bölge boyunca taşınan deniz suyu hacminin ölçümleri de dahil olmak üzere Florida Boğazı'ndan kırk yıllık verileri analiz etti. Gulf Stream taşımacılığının son 4 yılda yaklaşık yüzde 40 oranında azaldığını ve yavaşlamanın ilk "kesin, net gözlemsel kanıtını" sağladığını buldular.

Araştırmada bu zayıflamanın altında yatan nedenler spesifik olarak belirlenmemiş olsa da araştırmacılar bunun rastgele bir olay olmaması ihtimalinin yüzde 99 olduğunu ileri sürüyor. Ancak bunun iklim değişikliğiyle ne ölçüde ilişkili olduğunu veya doğal bir varyasyon olup olmadığını belirleyemediler.

Körfez Akıntısı, Meksika Körfezi'nden Florida çevresinden ABD'nin doğu kıyısına ve Atlantik Okyanusu'na aktığı için iklim sisteminde çok önemli bir rol oynuyor. Taşıdığı daha sıcak su, sıcaklık, yağış, deniz seviyesi ve kasırga aktivitesi gibi çeşitli faktörleri etkiler. Aynı zamanda karbon da dahil olmak üzere besin maddelerini okyanus boyunca taşır.

Çalışmada uydu okumalarından, deniz altı kablolarından ve saha kayıtlarından elde edilen verileri analiz etmek için karmaşık bir Bayes modeli kullanıldı. Bu uzun vadeli okyanus gözlemleri, onlarca yıl veya daha uzun süren eğilimlerin belirlenmesinde çok önemlidir.

Körfez Akıntısı'nın zayıfladığı ve küresel ısınmanın muhtemelen bu olguya katkıda bulunduğu açık olsa da, bunun spesifik sonuçları belirsizdir. Körfez Akıntısı ve ona bağlı hava durumu düzenleri, aşırı hava olaylarını, ortalama sıcaklıkları ve yağışları etkileyerek gezegenin iklimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

İklim değişimlerinin sonuçta hava sistemlerini nasıl etkileyeceğini ve potansiyel olarak daha fazla bozulmaya neden olacağını da dikkate almak önemlidir. Araştırmacılar, bu çalışmada kullanılan veri analizi tekniklerinin, ek iklim değişikliği sinyallerini tespit etmek için diğer okyanus bölgelerine de uygulanabileceğini umuyor.

Miami Üniversitesi'nden okyanus bilimci Lisa Beal, "Körfez Akıntısı, okyanus dolaşımının hayati bir arteridir ve dolayısıyla zayıflamasının sonuçları küreseldir" diyor.

Çalışmanın bulguları Jeofizik Araştırma Mektupları'nda yayınlandı.

kaynaklar:

– Piecuch ve diğerleri, Jeofizik Araştırma Mektupları, 2023

– Araştırma Jeofizik Araştırma Mektuplarında yayınlandı.