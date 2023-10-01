Yeni CRISPR Tabanlı Gen Düzenleme Aracı, Genetik Bozuklukların Tedavisinde Umut Veriyor

Tokyo Üniversitesi'nden araştırmacılar, genetik bozuklukların tedavisinde devrim yaratma potansiyeline sahip yeni bir gen düzenleme aracı geliştirdiler. Araç, yaygın olarak kullanılan Cas12 enziminin yalnızca üçte biri boyutunda olan AsCas9f enziminin değiştirilmiş bir versiyonudur. Bu daha küçük boyut, enzimin hücrelere daha verimli bir şekilde iletilmesine olanak tanır ve potansiyel olarak gen terapisinin etkinliğini artırır.

AsCas12f enziminin düzenleme yeteneğini geliştirmek için araştırma ekibi mutasyonlar yarattı ve enzimin etkinliği artırılmış varyantlarını tasarladı. Bu varyantlar, orijinal enzimden 10 kat daha fazla düzenleme yeteneği gösterdi. Tasarlanan AsCas12f, farelerde test edildi ve genetik bozukluğu olan hastalar için daha etkili tedaviler geliştirme konusunda umut vaat ediyor.

Araştırmacılar bulgularını Cell dergisinde yayınladılar ve burada tasarlanmış AsCas12f varyantlarının in vivo gen terapisi için minimal bir genom düzenleme platformu olarak hizmet edebileceği sonucuna vardılar. AsCas12f enziminin kompakt boyutu, gen terapisinde genetik materyal için taşıyıcı olarak yaygın olarak kullanılan adeno-ilişkili virüsler (AAV'ler) yoluyla dağıtım için onu çekici bir aday haline getiriyor. Daha küçük boyut, enzimin AAV vektörlerine daha verimli bir şekilde paketlenmesine olanak tanır.

Ekip, enzimin insan hücrelerindeki etkinliğini artıracak mutasyonları belirlemek için yapısal analiz ve derin mutasyon tarama yöntemlerinin bir kombinasyonunu kullandı. Daha sonra AsCas12f'nin yapısını analiz etmek için kriyojenik elektron mikroskobu kullandılar ve enzimin gelişmiş düzenleme kabiliyetine sahip yeni versiyonunu tasarladılar.

Araştırmacılar ayrıca, daha fazla iyileştirme için daha iyi mutasyon kombinasyonlarını belirlemek amacıyla gelecekteki çalışmalarda hesaplamalı modelleme veya makine öğrenimi kullanma olasılığının da altını çizdi. Bu yaklaşımın diğer Cas enzimlerine de uygulanabileceğine ve potansiyel olarak çok çeşitli genleri hedef alabilen genom düzenleyici enzimlerin geliştirilmesine yol açabileceğine inanıyorlar.

Genel olarak, bu yeni CRISPR tabanlı gen düzenleme aracı, gen terapisi alanını önemli ölçüde ilerletme ve genetik bozukluğu olan hastalar için tedavi seçeneklerini iyileştirme potansiyeline sahiptir.

kaynaklar:

– Hücre: “Derin mutasyonel tarama ve yapısal analizle elde edilen AsCas12f tabanlı kompakt genom düzenleme aracı”

– Görüntü Kaynağı: Hino ve ark. 2023 (dahil değildir)